Adolescente murió arrollado al invadir vías de tren MTA Metro-North en Connecticut

Un adolescente de 16 años murió tras ser atropellado por un tren suburbano MTA Metro-North en Connecticut, lo que provocó interrupciones en el servicio de la línea Danbury Branch anoche.

Las autoridades informaron que el menor fue arrollado por el tren 1889 que viajaba de Danbury a South Norwalk en un viaducto ferroviario al sur de la estación Merritt 7, poco después de las 8:00 p.m. del miércoles. Fue trasladado al Norwalk Hospital, donde se certificó su fallecimiento alrededor de las 9:40 p.m., indicó ABC News.

Una investigación preliminar reveló que había tres personas no autorizadas en las vías en ese lugar. Dos jóvenes de 17 y 20 años fueron detenidos por agentes de la policía de la MTA (MTAPD) y acusados ​​de intrusión en propiedad ferroviaria. Sus nombres no la han sido revelados y tampoco el del occiso.

Los 25 pasajeros que viajaban en el tren al momento del incidente fueron trasladados a otro para completar su trayecto. No se registraron más víctimas ni adentro ni afuera del ferrocarril. El servicio de la línea Danbury Branch fue suspendido temporalmente durante la investigación policial.

En un caso similar, en junio un hombre que entró a las vías del tren New Jersey Transit murió atropellado cerca del terminal Hoboken. En marzo un cadáver fue encontrado cerca de las vías al oeste de la Estación de Tren Plainfield en Nueva Jersey.

En abril del año pasado Lucien Jean, conductor de 62 años, murió luego de que su auto impactara un tren LIRR de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York. También ese mes un tren Amtrak arrolló fatalmente a 3 personas, interrumpiendo el servicio entre la estación Penn en Nueva York y la estación principal de Filadelfia.

En octubre de 2024 un conductor murió dramáticamente cuando su vehículo fue golpeado por un tren de New Jersey Transit (NJT). En agosto de ese año un niño fue fatalmente atropellado por un tren ligero de NJ Transit en Palmyra, Nueva Jersey. A fines de julio de 2024 un taxista de 49 años murió cuando su auto chocó contra un tren LIRR que se aproximaba y su pasajero resultó gravemente herido en Nueva York.

En otro caso similar, en mayo de 2024 Thomas J. Gates, veterano gerente de escena en Broadway, murió trágicamente a los 51 años tras ser atropellado por un tren en Nueva Jersey. En julio de 2023 un hombre murió arrollado por un tren LIRR entre las estaciones Jamaica y Hollis en Nueva York.

En diciembre de 2023 un hombre de 74 años murió al ser arrollado por un tren de NJ Transit. En abril de 2022 el periodista y comentarista de TV Eric Boehlert fue atropellado fatalmente por un tren mientras corría bicicleta en Montclair, Nueva Jersey.