Cinco ciudades ideales para jubilados : descubre sus ventajas

Al elegir dónde vivir durante la jubilación, hay factores que empiezan a pesar más con el paso de los años. Tener hospitales cerca, encontrar una vivienda adecuada, moverse con facilidad y vivir en un lugar tranquilo pueden marcar una diferencia importante en la vida diaria.

Especialistas en bienes raíces y finanzas identificaron cinco ciudades de Estados Unidos que reúnen varias de estas características. La lista incluye destinos con perfiles distintos, desde lugares con viviendas más accesibles hasta ciudades con opciones orientadas a una jubilación de mayor nivel.

¿Qué buscan los jubilados mayores de 80 años?

La vivienda es solo una parte de la decisión. Para las personas mayores, también pueden ser importantes la cercanía de hospitales, la disponibilidad de servicios especializados y la posibilidad de encontrar una casa fácil de mantener.

Los especialistas también toman en cuenta otros aspectos como la seguridad, el clima, el acceso a actividades y la existencia de comunidades para adultos mayores.

Con estos criterios, Sarasota, Des Moines, Huntsville, Lancaster y Scottsdale aparecen entre las opciones destacadas.

Sarasota combina clima, salud y actividades

En Florida, Sarasota reúne varias de las características que suelen buscar los jubilados. La ciudad cuenta con una amplia oferta médica, actividades culturales y diferentes alternativas de vivienda.

El valor típico de una vivienda ronda actualmente los $413,155 dólares, según Zillow, mientras que el precio medio de venta fue de $426,667 dólares en junio de 2026. El valor típico de las propiedades bajó 4% durante el último año.

El agente inmobiliario e inversor Jacob Naig destaca la variedad de viviendas disponibles en la ciudad. Hay desde departamentos hasta comunidades para adultos mayores con servicios de asistencia.

Esta variedad permite que una persona pueda mantener cierta independencia y, si sus necesidades cambian con el tiempo, encontrar opciones con mayor nivel de atención.

Des Moines destaca por sus precios de vivienda

En Des Moines, Iowa, uno de los principales atractivos es el costo de la vivienda. Zillow sitúa el valor típico de una propiedad en unos $212,006 dólares, mientras que el precio medio de venta llegó a $214,567 dólares en junio de 2026.

La ciudad también cuenta con servicios médicos y opciones de vivienda que pueden adaptarse a las necesidades de las personas mayores.

Naig contó el caso de una mujer de 87 años que se mudó de una casa de cuatro habitaciones a una vivienda de una sola planta ubicada más cerca de sus familiares.

El cambio le permitió reducir gastos y tener un acceso más sencillo a la atención médica y al apoyo de su familia.

Huntsville ofrece un ritmo de vida más tranquilo

Huntsville, Alabama, aparece como otra alternativa para quienes buscan una ciudad de menor tamaño y con costos de vivienda moderados.

El clima es otro de sus puntos a favor. Según los datos citados por US News, la temperatura promedio ronda los 47 grados durante el invierno y los 78 grados en verano.

Adam Hamilton, especialista inmobiliario de REI Hub, considera que Huntsville puede resultar atractiva para personas mayores de 80 años por su población, sus precios y un ambiente más tranquilo.

La ciudad permite además tener acceso a servicios y actividades sin las dimensiones de una de las grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Lancaster suma tranquilidad y ventajas fiscales

En Lancaster, Pensilvania, los jubilados pueden encontrar una combinación de vivienda, servicios médicos y un entorno comunitario.

Uno de los factores que puede llamar la atención es el tratamiento fiscal de los ingresos de jubilación. Pensilvania no grava las rentas de jubilación, algo que puede ser relevante para quienes buscan administrar mejor sus ingresos después del retiro.

Lancaster también tiene bajos índices de criminalidad y se encuentra en una región conocida por sus comunidades amish, lo que le da un perfil particular.

El agente inmobiliario Evan Harlow ha ayudado a jubilados a mudarse a la ciudad. Según explicó, algunos de sus clientes valoraron el ritmo más tranquilo, la atención médica y las comunidades destinadas a adultos mayores.

Scottsdale apunta a una jubilación con más comodidades

Para quienes cuentan con un presupuesto más amplio, Scottsdale, Arizona, ofrece una propuesta diferente.

La ciudad cuenta con campos de golf, senderos y numerosas comunidades para adultos mayores. Los inviernos suaves también permiten realizar actividades al aire libre durante buena parte del año.

El precio de la vivienda es considerablemente más alto que en las otras ciudades mencionadas. Zillow registra un valor típico cercano a $1,056,000 dólares en Scottsdale.

La atención médica es otro de sus principales atractivos. La ciudad cuenta con instalaciones vinculadas a Mayo Clinic y diferentes comunidades para adultos mayores que combinan vivienda, servicios médicos y actividades.

Naig considera que estas comunidades son especialmente atractivas para los jubilados mayores de 80 años porque permiten combinar atención y actividades sociales.

Cinco ciudades con perfiles diferentes

Las cinco opciones presentan ventajas distintas. Des Moines y Huntsville pueden resultar interesantes para quienes buscan controlar el gasto en vivienda, mientras que Sarasota ofrece un clima cálido y una amplia oferta cultural.

Lancaster puede ser una alternativa para quienes valoran una comunidad tranquila y el tratamiento fiscal de los ingresos de jubilación. Scottsdale, en cambio, está más orientada a quienes cuentan con mayores recursos y buscan una oferta amplia de servicios y comodidades.

La decisión también depende de las necesidades personales. Para una persona mayor de 80 años, la cercanía de un hospital, una vivienda de fácil mantenimiento o la disponibilidad de asistencia pueden ser tan importantes como el precio de una propiedad.

Por eso, antes de elegir una ciudad para pasar los años de jubilación, los especialistas recomiendan revisar no solo cuánto cuesta una vivienda, sino también qué servicios hay cerca, cómo es el acceso a la atención médica y qué opciones existen si las necesidades cambian con el tiempo.

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