Hispano mató a otro en Queens, Nueva York dejando dos huérfanos: acusación

Bryant Figueroa fue arrestado como sospechoso de un doble tiroteo ocurrido en Queens (NYC) que cobró la vida de Oliver Nava, padre de dos niños.

El sospechoso de 24 años fue detenido el miércoles por miembros de la División de Calidad de Vida de la Policía de Nueva York en Jackson Heights, cinco meses después de la balacera sucedida el 11 de diciembre, alrededor de las 8:35 p.m., afuera de una bodega en 108th St. cerca de Waldron St. en el barrio Corona.

A Figueroa los agentes lo reconocieron gracias a un cartel de búsqueda. Fue trasladado a la Comisaría 110, donde los detectives le imputaron cargos de homicidio y posesión de armas, indicó Daily News.

La víctima de 27 años estaba con otro hombre cuando presuntamente Figueroa abrió fuego, alcanzándolos a ambos, según la policía. Nava fue baleado en el pecho y falleció en el Hospital Jamaica. El otro individuo, de 28 años, recibió un disparo en la pierna y sobrevivió; sin embargo, no cooperó de inmediato con la investigación, señaló NYPD.

Las autoridades indicaron que Nava contaba con antecedentes penales que incluían más de 30 arrestos, entre ellos uno por posesión de armas de fuego. En cambio, éste constituye el primer arresto de Figueroa en la ciudad de Nueva York. Reside en Elmhurst, a unas dos millas de distancia del lugar donde vivía Nava.

Ambos hombres se conocían, pero no quedó claro de inmediato qué fue lo que desencadenó el tiroteo. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

En paralelo, a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El 16 de abril un quinceañero murió baleado en medio de una presunta trifulca pandillera en un parque en Queens (NYC). Dos personas han sido arrestadas por ese caso. El 27 de abril otro quinceañero fue baleado por 2da vez en lo que del año, en esa ocasión dentro de un vagón del Metro de Nueva York en Queens. Aunque ha sobrevivido en ambos casos, al momento sigue hospitalizado con soporte vital.

En el ínterin Marquise Byfield, adolescente de 16 años, fue baleado fatalmente durante un altercado dentro de una bodega en Brooklyn (NYC) el 24 de abril.