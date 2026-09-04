¿Cómo estará el clima en NYC en el fin de semana de Labor Day?

El verano se despide de la ciudad de Nueva York, al parecer, con una tregua meteorológica que llega justo a tiempo para el fin de semana largo de Labor Day, uno de los de mayor movilidad de todo el año. Después de semanas marcadas por episodios de calor, humedad y cambios bruscos, la ciudad tendrá varios días con temperaturas agradables y condiciones favorables para disfrutar al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el panorama será mayormente seco desde el sábado hasta el lunes. La excepción estará en algunos chubascos aislados que podrían aparecer durante la tarde y la noche del sábado, aunque no se espera que alteren de manera importante los planes de quienes quieran aprovechar el último gran fin de semana del verano.

El cambio comenzará este viernes, cuando frentes fríos impulsen aire más seco y ligeramente más fresco hacia la ciudad. Las temperaturas descenderán hasta ubicarse en los bajos 80°F (27°C), un alivio frente a las jornadas más calurosas que NYC ha experimentado durante la temporada.

¿Lloverá en NYC este fin de semana?

El sábado será el día con mayor posibilidad de lluvia. Sin embargo, el pronóstico está lejos de anticipar una jornada pasada por agua.

Los pronósticos señalan que no se prevé una precipitación generalizada ni lluvia durante todo el día. En cambio, podrían registrarse algunos chubascos dispersos durante la tarde y la noche.

Quienes tengan previsto visitar parques, caminar por los distintos barrios de la ciudad o acercarse a la costa pueden mantener sus planes, aunque será conveniente consultar el pronóstico antes de salir y llevar un paraguas pequeño como precaución.

Domingo y lunes, los días más agradables

El panorama mejora todavía más a partir del domingo. El pronóstico apunta a un día seco, con temperaturas en los 70°F (21°C) y cielos favorables para las actividades al aire libre.

El lunes, cuando se conmemora Labor Day, las condiciones serán similares. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 70°F (21°C), ligeramente por debajo del promedio habitual para esta época del año.

Esto significa que para NYC, será una despedida del verano mucho más amable que el comienzo de la temporada. El contraste resulta evidente frente al Memorial Day, cuando la ciudad enfrentó un fin de semana frío y lluvioso que dejó calles húmedas y actividades al aire libre condicionadas por el mal tiempo.

Playa, piscinas y actividades al aire libre

Con el calor extremo fuera del pronóstico y una ventana de varios días secos, el fin de semana ofrece una oportunidad para disfrutar algunos de los últimos planes veraniegos antes de que llegue oficialmente el otoño.

Las playas de la ciudad serán una de las opciones. También estarán disponibles las piscinas públicas y otros espacios recreativos que permiten aprovechar las temperaturas templadas sin enfrentarse al calor sofocante de otras jornadas.

Brooklyn tendrá, además, uno de los grandes acontecimientos del fin de semana: el West Indian American Day Parade, que recorrerá Eastern Parkway el lunes y reunirá a miles de personas para celebrar la cultura caribeña.

A pesar del descenso de temperaturas que se espera que ocurra en las siguientes horas, se recomienda seguir utilizando protector solar, ropa cómoda y atención a los cambios, especialmente el sábado por la tarde y la noche.

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