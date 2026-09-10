TSA estrena un nuevo control que verifica pasajeros en menos de 3 segundos

Pasar por el control de seguridad del aeropuerto podría convertirse en un proceso mucho más rápido para algunos viajeros en Estados Unidos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a utilizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) unas nuevas puertas electrónicas, conocidas como eGates, capaces de verificar la identidad de determinados pasajeros en menos de tres segundos.

El sistema funciona en el control de seguridad de United Airlines en la Terminal C de Newark y está integrado con TSA PreCheck Touchless ID. Newark es el primer aeropuerto estadounidense en estrenar esta versión de las puertas automáticas, según NBC New York.

Cómo funcionan las nuevas eGates de TSA

El procedimiento busca eliminar uno de los pasos tradicionales del control de seguridad: entregar una identificación a un agente de TSA para que confirme que corresponde con el pasajero.

En las nuevas puertas, el viajero se acerca a una cámara y se toma una fotografía. El sistema compara esa imagen con la fotografía previamente vinculada a la identidad del pasajero. Si la verificación es positiva, la puerta se abre y la persona puede continuar hacia el control del equipaje.

Greg Hawko, director federal de seguridad de TSA en Newark, aseguró que el proceso permite verificar viajeros en menos de tres segundos.

La tecnología forma parte de una estrategia de TSA para automatizar progresivamente la verificación de identidad en los aeropuertos. La agencia lleva años desarrollando un sistema denominado AutoCAT/eGate, que combina verificación automática de identidad con una puerta electrónica.

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Quiénes pueden usar las nuevas eGates en Newark

Aquí está la principal limitación: no están disponibles para todos los pasajeros. Para utilizar actualmente las eGates de Newark, el viajero debe cumplir varios requisitos:

Estar inscrito en TSA PreCheck.

Viajar con United Airlines.

Participar en el programa de viajero frecuente de United.

Haber cargado previamente su pasaporte en la aplicación de United.

Aceptar participar en TSA PreCheck Touchless ID.

Quien no cumpla estas condiciones, seguirá pasando por los controles tradicionales de seguridad.

United ya había ampliado durante 2026 su sistema TSA PreCheck Touchless ID a varios de sus principales aeropuertos, incluidos Newark y Denver.

¿TSA guarda la fotografía del pasajero?

Este es uno de los puntos que más dudas genera con la expansión de los controles biométricos. TSA asegura que el uso del sistema es voluntario y que los pasajeros pueden continuar utilizando un proceso convencional de verificación de identidad.

En Newark, Hawko explicó que la tecnología utilizada funciona mediante comparación facial: contrasta la fotografía tomada en el puesto de control con la imagen asociada previamente al documento del pasajero.

Según el funcionario, la fotografía tomada en el puesto de control se elimina inmediatamente después de la comparación.

TSA también señala en su información sobre identidad digital que no crea una base nacional con las identificaciones digitales de los pasajeros y que su acceso se produce con el consentimiento del viajero, salvo situaciones específicas de pruebas tecnológicas previamente informadas.

El objetivo: pasar por seguridad en segundos

Las eGates son solamente una parte de los cambios que TSA estudia para los controles de los aeropuertos. El administrador de la agencia, David Cummins, presentó en agosto la estrategia Horizon 25, que busca modernizar los puestos de control y acelerar el paso de los pasajeros por seguridad.

Entre las tecnologías que se están probando o desarrollando aparecen desde puertas automatizadas para verificar la identidad hasta escáneres tridimensionales capaces de generar imágenes detalladas del contenido del equipaje. También hay nuevos sistemas que permiten inspeccionar una maleta sin retirar ciertos artículos e innovadores escáneres corporales pensados para reducir las pausas durante la inspección.

Cummins plantea que el objetivo final es lograr que algunos pasajeros de TSA PreCheck puedan completar distintas etapas del proceso en segundos en lugar de minutos.

¿Llegarán las eGates a otros aeropuertos?

TSA tiene previsto continuar expandiendo esta tecnología, aunque todavía no publicó un calendario detallado que indique qué aeropuerto recibirá las eGates y en qué fecha.

La estrategia Horizon 25 sí contempla ampliar TSA PreCheck y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad. Por ahora, Newark funciona como uno de los principales campos de prueba.

La experiencia es opcional: quienes no quieran utilizar la verificación facial pueden seguir presentando una identificación aceptada por TSA y pasar por el procedimiento habitual de control.

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