Premios Emmy 2026: fecha, hora, presentadores y dónde ver la ceremonia en vivo

Este lunes 14 de septiembre, el Peacock Theater de Los Ángeles será escenario de la 78.ª edición de los Premios Emmy, una ceremonia que reunirá a las producciones, intérpretes y profesionales que marcaron la temporada televisiva.

La gala comenzará a las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT) y será conducida por la actriz Mariska Hargitay, protagonista de “Law & Order: Special Victims Unit”. La transmisión podrá seguirse en Estados Unidos a través de NBC y Peacock.

The Pitt llega como la gran favorita en nominaciones

Una de las principales historias de esta edición está en la lista de candidaturas. “The Pitt” lidera la carrera con 25 nominaciones, incluyendo categorías importantes como Mejor Serie Dramática y reconocimientos para varios integrantes de su elenco.

La producción es seguida por “Hacks”, que consiguió 24 nominaciones y estableció un récord dentro de la categoría de comedia. La quinta temporada de la serie superó las 23 candidaturas que habían alcanzado “The Bear” en 2024 y “The Studio” en 2025.

Entre las demás producciones con mayor presencia aparecen “Widow’s Bay”, con 19 nominaciones; “Pluribus”, con 18; “Beef”, con 16; “DTF St. Louis”, con 13; y “Saturday Night Live” y “Spider-Noir”, con 11 cada una.

“The Pitt” reafirma su liderazgo en estos premios. De acuerdo con la Television Academy, la producción acumula actualmente 38 nominaciones y nueve premios Emmy, aunque la cifra de reconocimientos de esta edición todavía puede aumentar después de la ceremonia principal.

La encargada de conducir la ceremonia será Mariska Hargitay, quien asumirá por primera vez el papel de anfitriona de los Emmy.

La actriz ha vinculado buena parte de su trayectoria televisiva con Law & Order: SVU, serie en la que interpreta a Olivia Benson. Al anunciarse su elección, Hargitay definió la oportunidad como un reconocimiento a la labor colectiva que existe detrás de las producciones televisivas.

Mariska Hargitay será la anfitriona de los Premios Emmy 2026. Crédito: Caroline Brehman | AP

Estos son los presentadores de los Emmy 2026

Además de Mariska Hargitay, la Television Academy anunció la primera lista de figuras que serán presentadores de esta edición. Entre ellas están Odessa A’zion, David Boreanaz, Linda Cardellini, Macaulay Culkin, Alan Cumming, Sally Field, Sarah Michelle Gellar, Jon Hamm, David Harbour, Marcello Hernández, Kate Jackson, Peter Krause, Cheryl Ladd, Dan Levy, Julianna Margulies, Annie Murphy, Niecy Nash-Betts, Keke Palmer, Amanda Peet, Amy Poehler, Florence Pugh, Rachel Sennott, Jaclyn Smith y Zendaya.

La organización aclaró que todavía podrían incorporarse nuevos nombres a la lista.

Entre los momentos que ya generan expectativa está la participación conjunta de Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd, integrantes del elenco original de Charlie’s Angels. Las tres actrices aparecerán como presentadoras para conmemorar el 50.º aniversario del estreno de la serie, que llegó a la televisión en 1976.

¿A qué hora comienzan los Emmy 2026 y dónde verlos?

La ceremonia principal comenzará a las 8:00 p. m. ET, equivalente a las 5:00 p. m. PT. La transmisión será en vivo por NBC en Estados Unidos y también estará disponible mediante Peacock.

Para quienes quieran seguir la actividad previa, la Television Academy también ofrecerá contenido detrás de cámaras y segmentos relacionados con la llegada de las estrellas a través de sus plataformas digitales.

En Latinoamérica, la ceremonia podrá seguirse a través de TNT y HBO Max, mientras que en España la transmisión estará disponible mediante Movistar+, de acuerdo con la programación regional anunciada para la gala.

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