Medicamentos de Canadá podrían costar más en EE.UU. por nueva regla aduanera desde el 22 de octubre

Una nueva fase de la regla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) comenzará a aplicarse el 22 de octubre de 2026 y endurecerá los requisitos para el ingreso por correo de medicamentos procedentes de Canadá y otros países.

La regla suspendió indefinidamente la exención aduanera simplificada para paquetes de hasta $800 enviados por correo internacional. A partir del 22 de octubre, determinados productos sujetos a requisitos de otras agencias, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), deberán cumplir procedimientos adicionales, lo que podría provocar demoras, rechazos o interrupciones en las entregas.

Aunque la norma no prohíbe expresamente todos los medicamentos procedentes de Canadá, los nuevos requisitos podrían dificultar estas compras y reducir las alternativas de menor costo para los pacientes.

El impacto potencial es significativo: alrededor de 2.3 millones de estadounidenses compraron sus medicamentos en el extranjero para ahorrar, según un estudio de 2020 citado por The Associated Press.

El trámite que cambia el 22 de octubre

La nueva regla del CBP fue publicada en el Registro Federal el 24 de junio de 2026 y entró parcialmente en vigor el 24 de julio. Mientras que este plazo del 22 de octubre corresponde a envíos sujetos a requisitos de otras agencias, como la FDA.

Los envíos que antes aprovechaban la exención ‘de minimis’ deberán utilizar el procedimiento aduanero correspondiente. En determinados casos, especialmente cuando los productos están sujetos a requisitos de la FDA, será necesaria una entrada formal; CBP también contempla un proceso electrónico denominado ‘Entry Type 13’ para los envíos que resulten elegibles.

Este nuevo proceso añade costos y responsabilidades que una farmacia extranjera puede no asumir para cubrir un pedido individual.

El gobierno sostiene que el cambio busca recaudar aranceles, proteger ingresos públicos y frenar importaciones ilegales. Pero también la Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump “sigue comprometido con reducir el costo de los medicamentos recetados”, en referencia a otros acuerdos de precios impulsados por su administración.

Eliquis, un ejemplo que muestra cuánto más podrías pagar por medicamentos

Un estudio de agosto de 2026 de la Campaña para la Importación de Recetas Personales (CPPI) comparó suministros de 90 días de 10 medicamentos de marca. La organización calculó un ahorro promedio de 65% al comprar en farmacias canadienses autorizadas frente a precios en efectivo de Amazon Pharmacy y GoodRx en Nueva Jersey.

En el caso de Eliquis, anticoagulante utilizado para prevenir y tratar coágulos, 180 tabletas de 5 miligramos costaban $565 cuando eran suministradas por una farmacia canadiense. El mismo suministro rondaba $1,017 en Amazon Pharmacy y $1,029 en GoodRx: hasta $464 más.

Ken Hunter, director ejecutivo de CPPI, advirtió que las iniciativas federales no alcanzan a todos: “En muchos casos, no cubren todos los medicamentos para todas las personas y afecciones”, sostuvo.

Los aumentos ya golpean a pacientes

Susan Hooper, una residente de Toledo, Ohio, de 75 años que utiliza oxígeno, dijo que depende de dos medicinas compradas mediante una farmacia canadiense y no disponibles en Estados Unidos. “Para mí, es una cuestión de vida o muerte”, afirmó.

Hooper pagaba $85, envío incluido, por teofilina; ahora desembolsa $141. Su broncodilatador Foradil pasó de $151 a $273, y atribuyó los incrementos a los aranceles aplicados desde agosto.

La presión política también crece. Setenta y un representantes demócratas pidieron el 1 de octubre retrasar el cambio si las agencias no garantizan el ingreso de recetas auténticas para uso personal. “Los estadounidenses no deberían perder acceso a medicamentos asequibles” por una mayor recopilación de datos, señalaron.

La FDA mantiene límites estrictos

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indica que, en la mayoría de los casos, importar personalmente un medicamento extranjero es ilegal si el producto no está aprobado para uso y venta en Estados Unidos. La agencia puede ejercer discreción, pero la admisión no constituye un derecho y se decide caso por caso.

Entre los factores considerados están que el tratamiento sea para una condición grave sin alternativa eficaz disponible en el país, que no represente un riesgo irrazonable y que el paciente presente información de su médico. La cantidad generalmente no debe superar un suministro de tres meses.

Por eso, que una farmacia canadiense acepte tu orden no garantiza que el paquete pueda cruzar la frontera.

Lo que puedes hacer antes del cambio

Si estos cambios aduaneros afectan tus medicamentos prescritos, no suspendas, sustituyas ni raciones un tratamiento por tu cuenta. Si dependes de una farmacia extranjera, actúa antes de la fecha límite:

Contacta a la farmacia y confirma si seguirá enviando pedidos después del 22 de octubre

y confirma si seguirá enviando pedidos después del 22 de octubre Habla con tu médico sobre una alternativa aprobada, genérica o de menor costo en Estados Unidos

sobre una alternativa aprobada, genérica o de menor costo en Estados Unidos Revisa tu seguro y compara el precio total, no solo el cupón, en farmacias participantes.

y compara el precio total, no solo el cupón, en farmacias participantes. Conserva la receta y la carta médica ; la FDA puede pedir documentación sobre el uso personal y el tratamiento

; la FDA puede pedir documentación sobre el uso personal y el tratamiento Consulta ayudas locales : EPIC acepta a residentes de Nueva York de 65 años o más con ingresos anuales inferiores a $75,000 si son solteros o $100,000 si están casados y cumplen las demás condiciones

: EPIC acepta a residentes de Nueva York de 65 años o más con ingresos anuales inferiores a $75,000 si son solteros o $100,000 si están casados y cumplen las demás condiciones Verifica PAAD en Nueva Jersey: para 2026, sus límites son menos de $54,943 para una persona y $62,390 para un matrimonio, además de requisitos de edad o discapacidad

Si tienes Medicare e ingresos limitados, la cobertura ‘Extra Help’ puede cubrir primas, deducibles y copagos de la Parte D. En 2026, el límite general es $23,940 de ingreso y $18,090 en recursos para una persona.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la nueva regla aduanera para medicamentos fabricados en el extranjero

¿La regla prohíbe todos los medicamentos de Canadá?

No crea una prohibición específica para Canadá. Sin embargo, el nuevo trámite aduanero y la revisión de la FDA pueden volver más costosos, lentos o inviables muchos envíos personales.

¿Qué ocurre exactamente el 22 de octubre de 2026?

Termina el periodo de adaptación para determinados paquetes postales sujetos a requisitos de otras agencias. Esos envíos deberán utilizar una entrada formal o el proceso electrónico habilitado por CBP.

¿Puedo importar un suministro de 90 días?

La FDA generalmente contempla hasta tres meses dentro de su política discrecional, pero solo bajo ciertas condiciones. Cumplir esa cantidad no garantiza que el paquete sea admitido.

¿Qué hago si mi pedido queda retenido?

Contacta a la farmacia, al transportista y a tu médico de inmediato. Evita quedarte sin dosis mientras aclaras si debes presentar documentos o conseguir una alternativa local.

Conclusión

La aplicación de estos nuevos requisitos aduaneros para adquirir medicamentos fabricados en países como Canadá puede cambiar si la administración modifica, suspende o limita la aplicación de la regla, posibilidad que todavía existe.

Mientras no haya una excepción clara para recetas personales, te conviene preparar una opción estadounidense y solicitar ayuda financiera ahora: esperar a que el paquete sea rechazado podría generarte una factura mayor y, más grave aún, una interrupción del tratamiento.

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