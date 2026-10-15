Cómo hacer chicharrones de pork belly bien crujientes y un guacamole perfecto

El chicharrón de cerdo se ha convertido en un snack alternativo a los ultraprocesados lleno de carbohidratos refinados. Si bien hay versiones saludables como el chicharrón de pollo, también está la versión tradicional que, aunque con más grasa, es rica en proteínas.

Esta es una versión del canal de recetas de La Marihelena, con todos los trucos para obtener chicharrones deliciosos, crujientes y con mucho sabor, acompañado de un guacamole que es el toque perfecto que combina la suavidad y la crocancia de ambos ingredientes.

Una de las claves para lograr los chicharrones supercrujientes es cortar el pork belly en lonjas de aproximadamente un dedo de ancho.

Esta receta va más allá de freír los chicharrones, ya que revela un paso previo que los llena de sabor: hervir el pork belly con especias y condimentos.

Receta de chicharrones crujientes

Chicharrones dorados y crocantes acompañados con guacamole casero con limón listo para disfrutar. Crédito: Shutterstock

Paso 1: cocción perfecta y sazón

Como mencionamos, hay un paso previo antes de freír y es cocinar muy bien el puerco con los siguientes ingredientes:

Pork belly (cortado en lonjas)

(cortado en lonjas) 4 dientes de ajo

½ cucharadita de pimienta entera

Hojitas de laurel fresco

Sal al gusto (o al gustazo, ¡aquí mero!)

Se tapa y se deja cocinar por al menos una hora.

Paso 2: el truco del secado

Pasada la hora, se retira, se escurre y se seca. Este es otro truco que garantiza una fritura segura sin que salpique la manteca: secar con una toalla absorbente. Cuando esté tibio, se le hacen cortes solo por el lado de la carne.

Paso 3: fritura dorada y crujiente

En una olla, agregue manteca de puerco (la suficiente para que cubra muy bien) e incorpore el pork belly. Una vez que tenga el color dorado, retire.

El acompañamiento: guacamole casero

Para acompañar los chicharrones, se puede preparar un guacamole casero rápido, fácil y bien sencillo:

Aguacate

Ajo y cebolla (muy importante)

(muy importante) Sal y pimienta al gusto

al gusto Un chorrito de limón

Corte el aguacate, extraiga la pulpa, haga un puré e incorpore la cebolla cortada en cuadritos. Agregue el resto de los ingredientes y mezcle bien.

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