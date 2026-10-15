Renta estabilizada en NYC: cómo saber si tu apartamento está protegido y qué derechos tienes

La Junta de Pautas de Alquiler de Nueva York congeló en 0% los aumentos básicos de los contratos de renta estabilizada de uno y dos años que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. La medida vigente puede evitar que miles de inquilinos paguen más en su próxima renovación, pero solo beneficia a quienes viven en apartamentos sujetos a estas reglas.

Un contrato que no menciona la estabilización no demuestra por sí solo que el apartamento sea de mercado, y el historial oficial puede revelar aumentos cuestionables o una clasificación incorrecta.

Puedes solicitar gratis el historial de renta en la New York State Homes and Community Renewal (HCR), la agencia estatal encargada de estos registros. Solo debes proporcionar la dirección completa y el número del apartamento; el documento se envía únicamente a esa vivienda. Así podrás revisar los antecedentes de la renta antes de renovar el contrato o reclamar posibles cobros excesivos.

El historial revela si estás protegido

La mayoría de las unidades estabilizadas está en edificios con seis o más apartamentos construidos antes de 1974. También puede aplicar a viviendas más nuevas incorporadas mediante beneficios fiscales o programas de vivienda asequible, por lo que el año del edificio funciona como pista, no como prueba definitiva.

Revisa el contrato y busca una cláusula adicional de renta estabilizada. Después solicita el historial mediante Rent Connect, escribe a rentinfo@hcr.ny.gov o llama al 833-499-0343; el sistema automatizado ofrece información en inglés y español.

La Junta de Pautas de Alquiler lo resume así: “Para saber si tu apartamento está estabilizado, comunícate con HCR y solicita un historial de renta”. Ese registro permite comparar la renta declarada por el propietario con la cantidad que realmente pagas.

Un aumento de 0% no cubre todo

La congelación se aplica al ajuste anual básico de contratos que comiencen dentro del periodo señalado. Si tu renovación empezó entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, los topes fueron 3% para un año y 4.5% para dos años.

El 0% tampoco elimina automáticamente incrementos autorizados por mejoras individuales del apartamento o mejoras importantes del edificio. Si aparece un cargo adicional, solicita por escrito la orden o documentación que lo autoriza antes de asumir que es válido.

La ciudad advierte: “Existe un límite legal sobre cuánto se te puede cobrar de alquiler”. En términos prácticos, el propietario no puede sustituir el porcentaje autorizado por un aumento fijado libremente.

Tu contrato debe ser renovado

La renta estabilizada no solo limita aumentos. El propietario debe ofrecerte una renovación de uno o dos años, a tu elección, generalmente entre 90 y 150 días antes del vencimiento del contrato; tú dispones de 60 días para responder.

HCR establece que los inquilinos “tienen derecho a recibir los servicios requeridos, a renovar sus contratos y no pueden ser desalojados salvo por causas permitidas por la ley”. Si la oferta llega tarde, el dueño no puede exigir retroactivamente un aumento que habría comenzado antes.

Eso convierte la renovación en una protección contra el desplazamiento, no solo en un trámite.

Cobros excesivos pueden triplicarse

Si el historial muestra saltos sin explicación, rentas declaradas distintas o periodos sin registrar, no dejes de pagar por tu cuenta. Presenta una queja de sobrecargo ante HCR mediante Rent Connect o el formulario RA-89 y conserva contratos, recibos, transferencias y comunicaciones con el propietario.

HCR puede ordenar que se reduzca la renta legal y que se devuelva el exceso. Cuando determina que el sobrecargo fue deliberado, la sanción puede alcanzar tres veces la cantidad cobrada de más; el periodo general de revisión y recuperación es de seis años, sujeto a excepciones.

Reparaciones y acoso también cuentan

El propietario debe mantener servicios esenciales como calefacción, agua, gas, seguridad y reparaciones. Si no lo hace, puedes presentar una queja y solicitar una reducción de renta; documenta el problema con fechas, fotografías, mensajes y números de reporte de 311.

También es ilegal presionarte para abandonar el apartamento mediante amenazas, cierres, interrupción de servicios o negativas injustificadas a renovar. “Solo un alguacil de la ciudad o un sheriff puede ejecutar una orden de desalojo”, recuerda NYC311.

Llama al 311 y pide la Tenant Helpline si enfrentas acoso, riesgo de desalojo o dudas sobre un aumento. La asistencia está disponible para residentes de los cinco condados, independientemente de su estatus migratorio.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la renta estabilizada en NYC

¿Cómo sé si mi apartamento tiene renta estabilizada?

Busca la cláusula de estabilización en el contrato y solicita el historial oficial a HCR. El tipo de edificio orienta, pero el historial y la revisión de HCR son más determinantes.

¿Puede aumentar mi renta durante la congelación?

El ajuste básico es 0% para contratos que comiencen del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. Algunos cargos autorizados por mejoras pueden aplicarse por separado.

¿El dueño puede negarse a renovar?

En general, no. Los inquilinos estabilizados tienen derecho a renovar por uno o dos años, salvo causas legales específicas que el propietario tendría que acreditar.

¿Qué hago si creo que pago demasiado?

Compara contratos y recibos con el historial de renta. Luego puedes presentar una queja de sobrecargo ante HCR mediante Rent Connect o el formulario RA-89.

¿Dónde consigo ayuda gratuita?

Llama al 311 y solicita la Tenant Helpline. La ciudad puede orientarte y conectarte con servicios legales gratuitos según tu situación.

Conclusión

La congelación del aumento básico de tu renta estabilizada en Nueva York puede evitar un aumento en la próxima renovación de contrato, pero solo si conoces el estatus legal del apartamento y cuestionas a tiempo cualquier cobro irregular. Solicitar hoy el historial de renta puede darte la evidencia necesaria antes de firmar, enfrentar un posible sobrecargo o perder documentos que respalden tu reclamación.

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