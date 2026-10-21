Batería gigante en Buffalo busca reducir costos de electricidad y respaldar a 105 viviendas durante las horas pico

Una batería de gran capacidad busca reducir los costos de electricidad y ofrecer respaldo durante apagones a los residentes de Peace Bridge Place, un complejo de vivienda asequible ubicado en Buffalo. El sistema de 3.75 megawatts/hora, descrito por Associated Press, es capaz de almacenar energía para abastecer a un edificio de 105 apartamentos, aunque todavía no se ha publicado cuánto podría ahorrar cada hogar.

Viridi, fabricante del sistema, y la desarrolladora Good Carbon Co. afirman que puede suministrar energía al complejo durante varios días, pero su capacidad de ofrecer autonomía real depende del consumo y de las condiciones de cada apagón.

La batería busca reducir el consumo de la red durante las horas en que la electricidad es más cara

Peace Bridge Place utilizará la energía almacenada cuando aumente la demanda eléctrica. Además, recibirá compensaciones de la compañía eléctrica por reducir su consumo de la red y, cuando sea necesario, devolver electricidad al sistema, según AP.

La combinación busca disminuir los costos operativos del complejo. El almacenamiento permite cambiar el momento en que se obtiene y utiliza la energía, además de participar en programas que remuneran la reducción de demanda.

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“Queremos que nuestra energía eléctrica sea resiliente, asequible y esté disponible”, afirmó Jon M. Williams, director ejecutivo de Viridi. “El almacenamiento distribuido en baterías logra las tres cosas”, sostuvo.

Es decir, la ventaja no consiste únicamente en consumir menos, sino en depender menos de la red cuando utilizarla resulta más caro.

El ahorro del edificio no implica un descuento anunciado para cada inquilino

Según Good Carbon Co., los residentes cumplen un límite de ingresos de hasta el 80% del ingreso mediano del área.

La desarrolladora sostiene que reducir los costos energéticos y obtener ingresos por servicios a la red fortalecerá la capacidad de mantener la propiedad asequible y en buenas condiciones. Sin embargo, no implica que esta instalación se refleje en una rebaja mensual específica para cada apartamento.

El respaldo durante apagones importa tanto como el precio

Peace Bridge Place funciona completamente con electricidad y utiliza un sistema geotérmico para calefacción y refrigeración, en lugar de gas natural. Esa configuración fue una de las razones para incorporar una fuente adicional de respaldo.

El sistema de 3.75 megawatts/hora almacena energía. Esa cifra no indica por sí sola cuántos equipos pueden funcionar simultáneamente ni durante cuánto tiempo en cada escenario. NYSERDA explica que el tamaño del almacenamiento debe ajustarse a las necesidades de consumo y respaldo.

No todos los edificios tendrán la misma autonomía.

Las pruebas de seguridad no eliminan todos los riesgos

La seguridad es una de las principales barreras para instalar baterías grandes donde vive gente. Según AP, Viridi dedicó seis años y $10 millones a desarrollar un contenedor diseñado para impedir que una falla se propague entre celdas.

Durante una prueba, el sistema fue forzado a fallar mientras una tela cubría el contenedor. La tela no se quemó ni se carbonizó, según el registro de ensayo de Viridi.

“Contribuye mucho a demostrar la seguridad y viabilidad de este tipo de proyectos”, afirmó Doreen Harris, presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA. La agencia ayudó a financiar la instalación.

Eso no significa riesgo cero. NYSERDA advierte: “Como ocurre con cualquier dispositivo o aparato eléctrico o basado en combustible, el riesgo de seguridad no puede reducirse a cero”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la instalación para almacenar electricidad en un complejo habitacional en Buffalo

¿Cuánto ahorrará cada residente?

No se ha publicado una cantidad individual. El proyecto busca reducir costos del complejo y generar ingresos mediante servicios a la red.

¿La batería produce electricidad?

No. Almacena electricidad obtenida previamente y la entrega cuando hace falta, por ejemplo, durante periodos de alta demanda o interrupciones.

¿Puede mantener el edificio durante varios días?

Esa es la capacidad descrita por el fabricante y la desarrolladora. No debe interpretarse como una duración garantizada para cualquier nivel de consumo.

¿Puedes inscribirte para recibir una batería?

Las fuentes describen una instalación específica en Peace Bridge Place, no una convocatoria pública para entregar baterías a residentes de Buffalo.

Conclusión

Una vez que este sistema de almacenamiento de energía opere regularmente, el siguiente paso será comprobar cuánto reduce el sistema los costos reales y cómo responde ante interrupciones prolongadas en el suministro.

Para evaluar proyectos similares, exige información sobre ahorro medido, servicios respaldados y mantenimiento: la capacidad anunciada es solo una parte de la protección que puedes esperar.

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