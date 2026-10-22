Huevo frito sin aceite: dos técnicas para cocinarlo con agua y vapor

Un huevo frito con la clara cuajada y la yema semiblanda no solamente es delicioso, sino que es un elemento muy popular que se puede consumir en el desayuno, como acompañamiento de un plato, en el almuerzo y en la cena.

Hay muchas maneras de prepararlo; sin embargo, para hacerlo más saludable, se puede hacer frito en agua. Dos especialistas comparten sus secretos para cocinar el huevo con la mínima cantidad de grasa y respetando o cuidando el sabor, es decir, que esté bien hecho.

No se trata de un huevo hervido en absoluto, ni de un huevo frito con grandes cantidades de aceite, sino de dos técnicas que comparten la nutrióloga y tecnóloga en alimentos Mónica Acha y la chef Samantha Vallejo-Nágera.

La receta de Acha simplemente no lleva aceite, solamente se cocina en agua, y aquí es muy importante cumplir el paso a paso para que el huevo quede muy similar al huevo frito con aceite, pero sin una gota de grasa.

Por otra parte, la chef recomienda comenzar a cocinar el huevo con un poquito de aceite y, una vez que vaya tomando forma, se le agrega el agua, se tapa la sartén y se espera a que se termine de cocinar con el agua y el vapor de agua.

¿Para qué nos sirve esta técnica de freír el huevo en agua?

La nutricionista Acha define su método de cocinar huevos sin grasa como una alternativa para quienes buscan reducir el contenido calórico, ideal para los que siguen una dieta de adelgazamiento o de reducción de peso.

Antes de eliminar alimentos en la dieta, Acha sugiere buscar la forma de restar calorías con métodos de cocción saludable y el cambio estratégico de algunos ingredientes para hacer más llevadera la alimentación sin caer en restricciones extremas.

Admite que cuando se habla de alimentación saludable, las recomendaciones siempre son evitar las frituras, incluyendo el huevo frito. Además de ser bajo en grasa, se cocina bastante rápido y es riquísimo, pero siempre lo evitamos.

Recuerda que el huevo ya tiene un contenido elevado en grasas —en grasas variadas, que en su conjunto y por todos los ácidos grasos que contiene hacen que sea un alimento saludable—, pero no hay que abusar en el caso de tener el perfil lipídico alterado.

¿Cómo hacer un huevo frito en agua?

El momento clave del proceso: el agua y el vapor en la sartén tapada trabajando juntos para lograr un huevo frito saludable con una textura idéntica a la tradicional. Crédito: Shutterstock

Ingredientes y utensilios:

Una sartén con tapa (ideal que sea transparente para poder vigilar la cocción del huevo).

(ideal que sea transparente para poder vigilar la cocción del huevo). Agua.

Huevo.

Paso a paso:

En una sartén, añadir agua hasta que cubra un centímetro aproximadamente. Para tener una idea, Acha recomienda imaginarse como si estuvieran usando el aceite para freír, pero con agua. Aunque todo va a depender del diámetro de la sartén (explica que para una sartén de 24 centímetros aproximadamente son unos 250-300 mililitros, más o menos). Espere a que hierva y agregue un toque de sal. Tiene que ser justo cuando hierva, ya que si se hace antes, daña el revestimiento. Ajustar el hervor para que se mantenga el agua sin borbotones, sino con un hervor un poquito más suave. Quiebre el huevo y agréguelo en un recipiente, y luego con cuidado se echa en el agua. Cuando comience a cuajar poquito a poco la clara, se tapa y se baja la llama para que el hervor se mantenga suave. Cuando esté listo, se retira con una espumadera para que se escurra el agua. No hay un tiempo determinado para cocinar el huevo, ya que se debe ir controlando la cocción y sacarlo una vez esté listo.

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