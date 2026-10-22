Riesgo invisible en tu taza: esto dice la macroinvestigación sobre beber el té demasiado caliente

El té es una planta milenaria que durante siglos se ha utilizado como un apoyo a la salud. Hay innumerables estudios que reafirman sus propiedades cardioprotectoras, glucémicas y más. Un reciente estudio no solamente confirma que esta planta ayuda a la salud del corazón, sino que va un poco más allá y aborda cómo se toma esta bebida y cómo influye en un mayor o menor riesgo.

El respaldo de la ciencia: una mirada a gran escala

Y es que este estudio publicado, el 21 de octubre, por Journal of Internal Medicine, que observó a más de 400.000 personas durante casi 10 años, confirmó lo que otras investigaciones anteriores indicaban sobre los efectos cardioprotectores y vasculares del té.

En total, durante el seguimiento se registraron 14.863 casos incidentes de enfermedad vascular (VD) en un lapso de 9,05 años. Según los hallazgos, beber té de forma cotidiana se asoció de manera general con un menor riesgo total de enfermedad vascular, mostrando también beneficios frente a diversos eventos cardiovasculares y cerebrovasculares.

El bienestar es un todo integral: combinar el consumo regular de té con una buena alimentación y actividad física multiplica los beneficios protectores para el corazón. Crédito: Shutterstock

La temperatura del té: ¿aliada o enemiga?

Un dato relevante y novedoso es que las personas que tomaron el té a temperatura templada tuvieron un menor riesgo de un accidente cardiovascular, mientras que en los que lo consumieron a altas temperaturas se registró una mayor incidencia —un 16% más de riesgo cardiovascular—.

Sin embargo, hay un detalle importante: este modo de consumo se evaluó a través de preguntas sobre hábitos hechas a los participantes. Esto quiere decir que los investigadores no midieron la temperatura exacta para ofrecer detalles milimétricos sobre el punto ideal, pero por el alcance y la duración del análisis, es un dato muy valioso a tener en cuenta.

Té negro frente a té verde

El consumo diario de té negro aporta taninos y antioxidantes clave para combatir los radicales libres. Crédito: Shutterstock

Otro de los descubrimientos del estudio es que el té negro presentó una protección más consistente en comparación con el té verde.

La salud como un todo integral

El té verde es mucho más que una bebida reconfortante; sus potentes catequinas son un escudo natural para tu salud cardiovascular. Crédito: Shutterstock

Cabe destacar que los investigadores hicieron especial énfasis en considerar el consumo de té como parte de un patrón de hábitos saludables que incluye factores como el peso, el tabaquismo y la alimentación.

Aunque el té consumido de manera regular mejora la salud cardiovascular y disminuye los riesgos independientemente de los hábitos alimenticios, los expertos insisten en que es fundamental verlo como un todo integral y no solamente como un remedio aislado.

Recordemos que los especialistas y la ciencia son claros: no existe ningún alimento mágico que por sí solo cure una enfermedad. Todo se trata de un conjunto de estilo de vida saludable que va desde una buena alimentación, chequeos médicos, actividad física hasta un descanso adecuado.

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