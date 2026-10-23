Premios Billboard de la Música Latina 2026: Anuel AA anuncia que lanzará un álbum de corridos

Durante esta semana, muchos artistas se dieron cita en la Latin Music Week, a propósito de los Premios Billboard de la Música Latina, y uno de ellos fue el boricua Anuel AA, quien conversó con el programa de En Casa con Telemundo y anunció que lanzará un álbum completo de música regional mexicana, específicamente de corridos.

El boricua estrenará en noviembre su nueva producción musical “Real Hasta la Muerte 2” y reafirmó su fanatismo hacia los corridos con su nuevo anuncio.

Anuel AA reafirmó su fanatismo por la música regional mexicana

El trapero fue consultado sobre su más reciente visita al país azteca y sus reuniones con algunos representantes de ese estilo musical. “Sé hacer corrido ahora, es mi música favorita en estos momentos“, confesó el boricua.

Aunado a eso, reveló que sigue a la mayoría, entre ellos Peso Pluma, Tom Vega, Fuerza Regida y otros intérpretes de este género, lanzando un anuncio que nadie esperaba… “El disco sale en noviembre (Real Hasta la Muerte 2) y esperen un álbum también de corrido. Así que le tengo esa sorpresa a México“.

En la entrevista, el reguetonero ratificó su cariño por los mexicanos y realizó una pequeña broma sobre ese arraigo que siente hacia el país azteca.

Anuel siempre luce a la moda

Si algo caracteriza a Anuel AA es su estilo para vestir, con sus prendas características, looks peculiares y sus respectivos lentes. En esta ocasión, no fue la excepción, luciendo una chaqueta de tono marrón claro con detalles florales que hicieron una especie de match con sus tatuajes.

“Siempre hay que estar lindo para las ‘bebecitas‘”, destacó para finalizar el intérprete de varios éxitos del reguetón, como “Amanece” y muchos más.

Hace 13 días, Anuel estrenó el sencillo “Vuelve”, confirmando que es el primer tema oficial de su venidera producción “Real Hasta la Muerte”, la cual ratificó que se estrena en noviembre.

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