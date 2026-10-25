8 plantas medicinales para aliviar el dolor de cabeza y cómo usarlas

Las plantas medicinales son aliadas para aliviar el dolor de cabeza. Siempre que se desea usar, se debe consumir la planta correcta y la dosis adecuada, por lo que es clave contar con el aporte de un profesional. Hay ocho hierbas medicinales que se pueden utilizar para tratar la migraña.

El doctor Alberto Sanagustín detalla algunas de las plantas medicinales que funcionan mejor para el dolor de cabeza y tienen más evidencia científica que las respaldan.

Aunque las plantas medicinales son un recurso natural excelente para aliviar el dolor de cabeza, un mal uso, una dosis incorrecta o combinaciones inadecuadas pueden resultar peligrosas y empeorar el malestar, advierte el especialista.

Tipos de dolor de cabeza y plantas indicadas

Utilizar plantas medicinales sin supervisión ni dosis precisas puede generar interacciones de riesgo con tus tratamientos médicos. Crédito: Shutterstock

El experto explica la forma de usarlas y los errores que hay que evitar para no acabar con más dolor de cabeza. Para lograrlo, detalla cuáles son los tipos de dolores de cabeza.

Migrañas

Las tan temidas migrañas son dolores de cabeza intensos que incapacitan temporalmente a la persona. Esto las lleva a buscar un sitio cerrado y oscuro hasta que se les pase.

Pueden ser muy incapacitantes, unilaterales y pulsátiles (es decir, con sensación de latido), y suelen ir asociadas a náuseas, vómitos y mucha sensibilidad a la luz y al sonido.

Dos plantas con evidencia científica para aliviar la migraña son el tanaceto y el petasites (este último ha de estar libre de alcaloides que pueden ser tóxicos para el hígado).

Cefalea de tensión

Este es el tipo de dolor de cabeza más frecuente; se siente en forma de corona, presiona y a veces afecta la zona de la nuca.

A diferencia de la migraña, no es pulsátil, sino constante a lo largo del día, y suele estar asociado con estrés, ansiedad o contracturas musculares en el cuello o la cabeza.

Acción rápida: La menta, pero no ingerida, sino en forma de aceite esencial aplicado sobre las sienes o la nuca.

La menta, pero no ingerida, sino en forma de aplicado sobre las sienes o la nuca. Relajantes y ansiolíticos: La melisa y la lavanda.

La melisa y la lavanda. Para el insomnio asociado: La valeriana.

Dolores de cabeza vasculares

Un conjunto variado de problemas, como los dolores de cabeza por hipertensión arterial (que a veces provocan un malestar constante aunque leve), problemas de mala circulación cerebral o la propia migraña (en parte debida a la dilatación de los vasos sanguíneos).

Principal: El espino blanco, útil para regular la presión arterial y mejorar de forma leve la circulación general.

El espino blanco, útil para y mejorar de forma leve la circulación general. Asociación: Se suele combinar con el romero, que tiene efectos suaves de mejoría en la circulación vascular y propiedades antiinflamatorias.

Se suele combinar con el romero, que tiene efectos suaves de mejoría en la circulación vascular y propiedades antiinflamatorias. Alternativa: El sauce blanco (del que procede la aspirina), por lo que hay que tener especial cuidado en personas con predisposición a hemorragias.

Cuándo preocuparse por un dolor de cabeza

Hombre adulto con gesto de dolor de cabeza en un entorno médico, representación conceptual de un derrame cerebral. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El experto recomienda acudir al médico antes de comenzar a consumir cualquier bebida herbal, por más estudios o respaldo científico que tenga.

Destaca que es muy importante tener en cuenta las señales de alarma del dolor de cabeza que exigen consultar al médico o acudir de inmediato a urgencias:

Dolor severo y repentino: Este dolor tipo trueno o relámpago, a veces acompañado de pérdida de conciencia (podría ser una hemorragia subaracnoidea).

Este dolor tipo trueno o relámpago, a veces acompañado de pérdida de conciencia (podría ser una hemorragia subaracnoidea). Síntomas neurológicos: Visión borrosa, pérdida de visión en un ojo, dificultades para hablar o debilidad en un lado del cuerpo.

Visión borrosa, pérdida de visión en un ojo, dificultades para hablar o debilidad en un lado del cuerpo. Síntomas asociados: Fiebre, rigidez de nuca o un dolor que empeora progresivamente de forma muy rápida.

Fiebre, rigidez de nuca o un dolor que empeora progresivamente de forma muy rápida. Cambios en el patrón del dolor: Un dolor muy distinto al habitual que no cuadra con lo que sueles experimentar.

¿Cuáles son las plantas para cada tipo de dolor de cabeza?

Las hierbas y plantas medicinales pueden ayudar a aliviar los dolores de cabeza y las migrañas, según expertos. Crédito: Shutterstock

Migrañas: Prevención y alivio agudo

Feverfew (Tanacetum parthenium)

Ideal como tratamiento preventivo, según un estudio publicado por PubMed. Ayuda a reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques gracias a sus compuestos activos llamados partenólidos, los cuales disminuyen la inflamación y evitan la dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales. Debe tomarse de forma constante durante al menos dos o tres meses.

Petasita (Butterbur)

Altamente eficaz en la prevención de migrañas, reduciéndolas hasta en un 50%. Es fundamental utilizar únicamente extractos estandarizados y libres de alcaloides de pirrolizidinina (que pueden dañar el hígado). Un estudio publicado por PudMed la recomienda como tratamiento preventivo.

Jengibre

Funciona excelente en las crisis agudas. No actúa como preventivo, pero su potente acción antiinflamatoria y antiemética combate eficazmente las náuseas asociadas a la migraña.

Dolor de cabeza: alivio para el estrés y la presión

Lavanda

La lavanda es el ingrediente de la ‘infusión de la felicidad’ que tiene propiedades ansiolíticas y estabilizadoras del estado de ánimo. Crédito: Shutterstock

La lavanda actúa como un ansiolítico natural. Lo mejor de esta planta es que la puedes usar en infusión o en aromaterapia para desconectar y dormir de maravilla.

Melisa (Toronjil)

La melisa es otra planta que contiene compuestos que ayudan a proteger el cerebro. Crédito: Shutterstock

Ideal para cuando traemos los nervios de punta. Actúa de forma indirecta sobre las molestias al calmar la ansiedad y aflojar toda esa tensión acumulada que termina contracturándonos el cuello.

Valeriana

Se recomienda beber una taza de té de valeriana 30 minutos antes de dormir. Crédito: Shutterstock

Cuando el problema viene por el lado del insomnio. Nos ayuda a relajar profundamente, restablece nuestro ciclo de descanso y le pone un alto al dolor de cabeza que surge por no dormir bien.

Dolor de cabeza de origen vascular y circulatorio

Espino blanco (Hawthorn)

Ayuda a mejorar la circulación sanguínea y le da una mano al cuerpo para regular la presión arterial. Ideal para esos dolores leves de cabeza relacionados con la hipertensión o cuando notamos que la circulación cerebral anda pidiendo un respiro.

Sauce blanco

Fuente: Shutterstock Crédito: Shutterstock

Mucho se habla de él porque es la auténtica aspirina natural. Su secreto está en la rica cantidad de salicina que contiene, un compuesto que nuestro organismo transforma en ácido salicílico para darnos un efecto analgésico y antiinflamatorio superrápido.

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