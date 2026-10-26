Gen Z y millennials esperan heredar $124 billones, pero podrían recibir menos

Los jóvenes millennials y de la generación Z que esperan recibir una herencia para comprar vivienda o financiar su retiro podrían recibir menos dinero del que calculan. Cerulli Associates proyecta que de aquí hasta 2048 se transferirán $124 billones de dólares en Estados Unidos.

Por eso, un artículo de Fortune, publicado el jueves 22 de octubre de 2026, advierte sobre el riesgo de depender de ese patrimonio que aún no recibes: sus propietarios podrían gastar parte de la riqueza antes de transmitirla.

La advertencia comienza con el reparto de los bienes. Además, una parte importante del patrimonio pasará primero a los cónyuges de quienes lo poseen. Por eso, los $124 billones pueden sufrir una fuerte merma al momento de ser transmitidos a las siguientes generaciones.

Si esperas recibir una herencia, no la consideres un ingreso seguro en tu presupuesto. Habla con tus familiares sobre sus planes financieros y sus necesidades durante el retiro antes de asumir deudas o reducir tu propio ahorro.

Los $124 billones no pertenecen solo a dos generaciones

Cerulli publicó su estimación el jueves 5 de diciembre de 2024 y en ella calculó que los 124 billones, es una proyección hasta 2048, no dinero que ya se haya heredado.

La firma calcula aproximadamente:

$105 billones para herederos de distintas generaciones

$18 billones para organizaciones benéficas

$46 billones en herencias para millennials durante el horizonte proyectado

“Con el tiempo, la mayor parte de la riqueza de las generaciones mayores en Estados Unidos será donada o transmitida a herederos de la generación X o millennials”, señaló Chayce Horton, analista sénior de Cerulli.

Una gran parte saldrá de apenas el 2% de los hogares

Cerulli estima que alrededor de $62 billones procederán de hogares de alto y ultraalto patrimonio, que representan aproximadamente el 2% de los hogares estadounidenses. Esto limita lo que el total nacional dice sobre tus posibilidades personales de heredar.

La firma también proyecta que $54 billones pasarán primero a cónyuges antes de transferirse posteriormente a otras generaciones o a organizaciones benéficas.

El patrimonio familiar puede seguir existiendo sin estar disponible para los hijos.

Viajes y cuidados pueden reducir el patrimonio disponible

Fortune describe esta tendencia como ‘Ski-ing’, abreviatura inglesa de gastar la herencia de los hijos. Cita datos británicos sobre viajes y preferencias de jubilación, pero esos resultados no permiten calcular cuánto dejarán de recibir los herederos estadounidenses.

“Creo que tienen más ingresos disponibles y quieren vivir experiencias”, afirmó Mark Tanzer, director ejecutivo de la asociación británica de viajes ABTA, en declaraciones a The Times recogidas por Fortune.

En Estados Unidos, también debes considerar los cuidados prolongados. Medicare advierte que “no paga los cuidados a largo plazo”. La exclusión abarca habitualmente la asistencia no médica para actividades como bañarse o vestirse, distinta de determinados servicios especializados que sí pueden tener cobertura.

Si una familia debe financiar esos servicios con recursos propios, puede quedar menos patrimonio para heredar. Medicaid puede ayudar cuando se cumplen los requisitos estatales; no conviene asumir cobertura automática.

Las expectativas juveniles no son una promesa familiar

La fuente de Fortune utiliza resultados de Northwestern Mutual de 2024. Sin embargo, su estudio de 2025 ofrece una actualización: el 30% de la generación Z y el 26% de los millennials esperaba recibir una herencia, frente al 38% y 32%, respectivamente, en 2024.

Entre quienes sí esperaban heredar, el 63% de la generación Z y el 69% de los millennials consideraba ese dinero crucial o muy crucial para su seguridad financiera a largo plazo. No son porcentajes de todos los jóvenes.

Tampoco puede concluirse que la mayoría de los mayores haya decidido dejar cero: en 2025, el 30% del grupo de baby boomers y generaciones anteriores esperaba dejar una herencia o un regalo o donación benéfica.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre herencias para millennials y generación Z

¿Millennials y generación Z heredarán los $124 billones?

No exclusivamente. La proyección incluye herederos de otras generaciones y organizaciones benéficas. Cerulli estima unos $46 billones para millennials hasta 2048.

¿La estimación garantiza una herencia individual?

No. Es una proyección agregada, concentrada en buena medida en hogares muy ricos; no establece cuánto recibirá cada persona.

¿Medicare cubrirá todos los cuidados de tus padres?

No. Generalmente no cubre la asistencia no médica prolongada. Revisa las necesidades familiares y las alternativas de cobertura antes de dar ese gasto por resuelto.

¿Qué debes conversar con tu familia?

Pregunta por sus prioridades de retiro, previsiones de cuidados y planes sucesorios. El estudio de Northwestern Mutual encontró que el 60% de quienes esperaban dejar una herencia o donación había hablado con su familia.

Conclusión

Planifica tu retiro con recursos que puedas identificar y controlar. Si finalmente recibes una herencia, podrás ajustar tus objetivos; si llega más tarde o es menor, haber ahorrado sin depender de ella reducirá el riesgo de enfrentar problemas financieros.

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