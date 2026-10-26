Restaurantes recuperan clientes: mejores salarios impulsan el gasto pese a los precios más altos

Los estadounidenses están gastando más en restaurantes pese al aumento de los precios de la comida. El gasto con tarjetas en estos establecimientos creció 3.3% interanual en julio de 2026, según Bank of America Institute, en una recuperación vinculada a mejores salarios, al consumo de la Generación Z y al desempeño de los restaurantes independientes.

Sin embargo, para el bolsillo de los consumidores, la diferencia es importante: tener más margen para salir a comer no significa que la cuenta sea más barata. La presión sobre el presupuesto continúa.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que los precios de los alimentos consumidos fuera del hogar aumentaron 3.5% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, frente al 1.8% de los alimentos para consumir en casa. Por eso, aunque el sector muestra señales de recuperación. Por eso, compara precios y controla el gasto para disfrutar de una comida fuera sin desequilibrar tus finanzas.

Los restaurantes recuperan visitas, no solo cobran más

El informe de Bank of America Institute, publicado el 24 de agosto de 2026, encontró que las transacciones en restaurantes crecieron 1.1% interanual en julio. Tanto este indicador como el gasto se presentan mediante promedios móviles de tres meses ajustados estacionalmente.

Los autores, el economista Joe Wadford y la estratega de contenidos Vanessa Cook, señalaron que “el crecimiento del gasto en restaurantes no se explica únicamente por los precios”. El aumento de transacciones sugiere una participación más activa de los clientes, aunque no permite medir cuántas personas distintas regresaron.

Lee también: Los estadounidenses gastan 7.9% más en hobbies y pagan más por divertirse

Sin embargo, este análisis utiliza datos agregados y anónimos de clientes del banco, con limitaciones de cobertura reconocidas por los investigadores.

Mejores salarios dan espacio para volver a salir

El crecimiento salarial después de impuestos es uno de los factores de este repunte. Otro análisis del instituto, fechado el 11 de agosto de 2026, registró aumentos interanuales de 5.2% para hogares de menores ingresos y de 4.2% para los de ingresos medios en julio.

Ese alivio coincide con un mayor gasto en restaurantes:

Los hogares de menores ingresos aumentaron su gasto 4.1% interanual

Los de ingresos medios y altos registraron incrementos cercanos al 3.3%

Los tres grupos mostraron su mayor crecimiento en casi tres años

En términos prácticos, ganar más después de impuestos puede permitirte recuperar una salida para la que ya no te alcanzaba. Pero el promedio no sustituye tu presupuesto: revisa cuánto queda después de renta, servicios, comida y deudas antes de aumentar ese gasto.

La Generación Z acelera; los millennials gastan más

La Generación Z (personas nacidas después de 1995 según el Instituto) elevó su gasto en restaurantes casi 7% interanual en julio, prácticamente el doble del ritmo de los millennials.

Sin embargo, crecer más rápido no equivale a gastar más dinero. Los millennials mantuvieron el mayor gasto por hogar, seguidos por la Generación Z, que está cerrando la distancia.

La Asociación Nacional de Restaurantes encontró una demanda contenida detrás de ese comportamiento: más de siete de cada diez consumidores utilizarían restaurantes con mayor frecuencia si tuvieran más ingreso disponible, según su informe presentado el 12 de febrero de 2026.

La intención existe, pero el dinero los sigue limitando.

Los restaurantes independientes ganan terreno y Nueva York destaca

El Bank of America Institute señaló que “los consumidores están favoreciendo a los restaurantes locales frente a las grandes cadenas”. Su análisis sugiere que negocios independientes, operadores regionales y otros establecimientos están superando a varias cadenas nacionales. Esa categoría también incluye servicios de entrega.

Nueva York aparece junto con Chicago y Los Ángeles entre las áreas metropolitanas con mayor crecimiento del gasto, por encima del promedio nacional, una gran señal para los negocios locales.

Michelle Korsmo, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Restaurantes, afirmó que el sector “impulsa el crecimiento del empleo y fomenta el emprendimiento”. Pero la organización también informó que el 42% de los operadores encuestados dijo que su restaurante no fue rentable en 2025.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el gasto en restaurantes

¿Por qué se recupera el sector restaurantero?

Según el Bank of America Institute, el avance se debe a mejores salarios, una moderación de la inflación restaurantera y mayor gasto de jóvenes y hogares de menores ingresos.

¿Comer fuera se está abaratando?

No en promedio nacional. La BLS registró un incremento interanual de 3.5% en septiembre de 2026. Una inflación menor significa que los precios suben más despacio, no que necesariamente bajen.

¿La Generación Z es la que más gasta?

No. Lidera el crecimiento del gasto, mientras los millennials conservan el mayor gasto promedio por hogar en la muestra del banco.

¿Cómo puedes evitar que una salida desequilibre tu presupuesto?

Fija un límite que incluya impuestos y propina, revisa cargos de entrega y compara el precio final. No uses el crecimiento salarial promedio como medida de lo que puedes gastar.

Conclusión

El reto del sector restaurantero será convertir el regreso de clientes en ingresos sostenibles sin alejar a quienes todavía cuidan cada dólar. Chad Moutray, economista jefe de la Asociación Nacional de Restaurantes, advirtió que el éxito dependerá de “hacer bien las cuentas”.

Para tu próxima salida, esa misma regla sirve: decide con el total de la cuenta, no solo con el precio del plato.

Sigue leyendo:

– La mitad de los jóvenes de 18 a 29 años ya califica para las mejores tasas de crédito en EE.UU.

– La Generación Z pospone el amor y los hijos porque el dinero ya no alcanza

– Las mujeres Gen Z están comprando más viviendas que los hombres pese a la crisis de asequibilidad