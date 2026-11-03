Sarampión en Nueva York: muere un niño y crece la alerta sanitaria en EE.UU.

La muerte de un niño por sarampión en el condado de Lewis, al norte del estado de Nueva York, encendió nuevamente las alarmas sanitarias en Estados Unidos, donde los contagios de esta enfermedad continúan aumentando y alcanzan cifras que no se registraban desde hace décadas.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el servicio de salud pública del condado de Lewis confirmaron el fallecimiento el lunes 2 de noviembre. Se trata de la primera muerte asociada al sarampión registrada en Nueva York en más de 30 años, según el comunicado conjunto de ambas instituciones.

Las autoridades no revelaron la edad del menor, su historial de vacunación ni las circunstancias específicas del contagio. También solicitaron respeto a la privacidad de la familia durante este momento.

“Nos entristece profundamente la muerte de un niño en el condado de Lewis asociada con el brote de sarampión en curso”, señalaron los responsables sanitarios, quienes expresaron sus condolencias a los familiares.

El fallecimiento ocurre en un momento especialmente delicado para la salud pública estadounidense. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 4,852 casos confirmados de sarampión en el país hasta el 29 de octubre de 2026. De ese total, 4,666 estaban relacionados con brotes, una señal de la dimensión que ha adquirido la transmisión del virus.

Nueva York acumula 178 casos de sarampión en 2026

El panorama también preocupa a las autoridades estatales. Hasta el 24 de octubre, Nueva York había registrado 178 contagios durante 2026; 170 fuera de la ciudad de Nueva York y 8 dentro de los 5 distritos.

El condado de Lewis, ubicado en una zona rural del norte del estado, se encuentra entre las comunidades afectadas por la circulación del virus. De acuerdo con información difundida por las autoridades locales, el condado había contabilizado 15 casos, todos entre personas que no estaban vacunadas.

La situación llevó a la gobernadora Kathy Hochul a declarar un estado de emergencia por desastre el pasado 5 de octubre, ante la propagación del sarampión en distintas zonas de Nueva York y estados vecinos.

La medida permitió ampliar el grupo de profesionales sanitarios autorizados para administrar vacunas y agilizar el acceso a recursos adicionales para responder al brote. También busca facilitar las labores de prevención en comunidades donde la cobertura de inmunización representa un desafío.

Mientras tanto, el Departamento de Salud estatal trabaja con los organismos de los condados y socios comunitarios para ofrecer vacunas a quienes no cuentan con protección. Las acciones incluyen vigilancia epidemiológica, investigación de casos y rastreo de contactos para identificar posibles cadenas de transmisión.

La advertencia no se limita a quienes presentan síntomas. Una persona infectada puede transmitir el virus aproximadamente 4 días antes de desarrollar la erupción característica y continuar contagiando durante los cuatro días posteriores a su aparición.

Este periodo representa un riesgo considerable porque alguien puede viajar, acudir al trabajo, asistir a la escuela o visitar espacios públicos sin saber que ya tiene la enfermedad.

¿Cómo protegerse del sarampión y qué síntomas identificar?

Los responsables sanitarios de Nueva York insisten en que la vacunación es la principal herramienta para prevenir nuevos contagios. La vacuna triple viral, conocida como MMR, protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

De acuerdo con el Departamento de Salud estatal, una dosis ofrece aproximadamente 93% de protección frente al sarampión, mientras que dos dosis elevan esa efectividad al 97%.

Por ello, las autoridades recomiendan a los neoyorquinos revisar sus antecedentes de inmunización y consultar con un profesional sanitario si tienen dudas sobre las dosis recibidas.

La recomendación cobra especial importancia para las familias con niños pequeños, personas que viajan frecuentemente y quienes viven en comunidades donde se han identificado contagios.

Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la infección, aunque el periodo de incubación puede extenderse hasta 21 días. Entre las primeras señales se encuentran:

Fiebre elevada

Tos persistente

Secreción nasal

Ojos enrojecidos y llorosos

Entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas puede aparecer una erupción de manchas rojas que generalmente comienza en el rostro, cerca de la línea del cabello, y se extiende hacia el cuello, el tronco, los brazos y las piernas.

El sarampión no debe confundirse con una enfermedad infantil inofensiva. Puede provocar neumonía, inflamación cerebral, complicaciones durante el embarazo e incluso la muerte. También puede debilitar temporalmente las defensas del organismo y aumentar la vulnerabilidad frente a otras infecciones.

Si una persona sospecha que tiene sarampión, debe comunicarse con un centro médico antes de acudir presencialmente. Esta precaución permite que los profesionales adopten medidas para evitar exponer a otros pacientes.

La vacunación, en medio del debate nacional

La emergencia sanitaria también coincide con una discusión sobre la política de inmunización impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El 10 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva que respalda la posibilidad de administrar por separado las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, en lugar de utilizar exclusivamente la formulación combinada MMR.

El documento establece que se desarrollen opciones para ofrecer inmunizaciones individuales cuando estén disponibles en EE.UU., aunque mantiene la disponibilidad de las vacunas combinadas.

La iniciativa recibió cuestionamientos de especialistas en salud pública, quienes advirtieron que dividir la inmunización en distintas aplicaciones podría exigir más visitas médicas y convertirse en una barrera para completar los esquemas de vacunación.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., también ha recibido críticas por sus declaraciones sobre la seguridad de las vacunas. En particular, sus comentarios sobre una posible relación entre inmunizaciones y autismo han sido cuestionados por la comunidad científica.

La evidencia científica disponible no ha encontrado una relación causal entre las vacunas y el autismo.

En medio de este escenario, el fallecimiento en Lewis County vuelve a poner el foco sobre las consecuencias de la propagación de una enfermedad prevenible. Ante este caso, las autoridades de Nueva York insisten en que revisar el historial de vacunación, consultar con profesionales sanitarios y actuar ante los primeros síntomas son medidas fundamentales para reducir el riesgo de nuevos contagios.

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