Hoteles en Nueva York rompen récord: tarifas llegan a $469 por noche

Los hoteles de Nueva York alcanzaron una tarifa promedio récord de $468.54 por noche en septiembre de 2026, un nivel de precios que anticipa un hospedaje costoso durante la temporada de fiestas y obliga a buscar alternativas para ahorrar en alojamiento.

La cifra superó el récord anterior de diciembre de 2025, según datos de CoStar Group citados por New York Post. El aumento también alcanza a establecimientos económicos. Algunos hoteles intermedios anunciaban habitaciones por más de $500 durante Acción de Gracias.

Sin embargo, todavía puedes encontrar opciones desde $56 por noche, aunque algunas requieren compartir habitación o baño.

Nueva York alcanza un récord en las tarifas hoteleras

El promedio de $468.54 de septiembre representa un aumento de aproximadamente 7% frente al mismo mes de 2025. En los hoteles de lujo, la tarifa promedio llegó a $841 por noche, un incremento de 70% respecto a septiembre de 2019.

Los establecimientos económicos también subieron sus precios a un promedio de $203 por noche, frente a los $164 de septiembre de 2019.

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Vijay Dandapani, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Nueva York, reconoció que el sector enfrenta dificultades porque el turismo todavía no recupera los niveles de 2019. Sin embargo, señaló que los establecimientos de lujo atraviesan un buen momento: “Si estás en el mercado de lujo, las cosas son fantásticas”, afirmó.

¿Cuánto costaría hospedarse durante Acción de Gracias?

Los precios anunciados para noviembre muestran cuánto puede costar una visita a Nueva York durante la temporada de fiestas. Entre los ejemplos consultados por el reporte, al 2 de noviembre aparecen:

Four Seasons: una suite junior alcanzaba $2,912 por noche, incluidos impuestos y cargos

una suite junior alcanzaba $2,912 por noche, incluidos impuestos y cargos Holiday Inn Express en Chelsea: una habitación estándar aparecía por $545 durante Acción de Gracias

una habitación estándar aparecía por $545 durante Acción de Gracias Holiday Inn Express en Chelsea: la misma categoría se ofrecía por $435 para una reservación el mismo día de la consulta

Lisa Hawkins, portavoz del Consejo de Destilados de Estados Unidos, explicó que su organización encontró habitaciones de alrededor de $550 por noche al buscar alojamiento en Manhattan para un evento en SoHo. Algunas opciones superaban los $1,000.

¿Dónde encontrar alojamiento económico en Nueva York?

A pesar de los precios récord, existen alternativas para quienes están dispuestos a compartir instalaciones o elegir habitaciones más pequeñas.

Una búsqueda de The Washington Post, publicada el 18 de septiembre para una estancia de sábado a lunes a mediados de noviembre, reportó:

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Matthew Kepnes, fundador del sitio de viajes Nomadic Matt, recordó que “los hostales no son hoteles”. Antes de reservar, conviene revisar los servicios incluidos y las condiciones de cada habitación.

Qué debes revisar antes de reservar un hotel barato

Una tarifa baja puede terminar costándote más si no verificas las condiciones. Antes de pagar, compara:

Baño privado o compartido: confirma si está dentro de la habitación

confirma si está dentro de la habitación Ubicación: revisa la distancia hasta una estación de subway y calcula el transporte

revisa la distancia hasta una estación de subway y calcula el transporte Impuestos y cargos: compara el precio final, no solo la tarifa anunciada

compara el precio final, no solo la tarifa anunciada Cancelación: verifica si puedes recuperar tu dinero si cambian tus planes

Pauline Frommer, autora de la guía Frommer’s New York City 2026, advirtió que algunos viajeros terminan pagando $400 por noche por una habitación de mala calidad.

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Menos opciones económicas presionan los precios

La oferta de alojamiento también influye en el costo. La regulación de los alquileres temporales modificó el mercado: la Ley Local 18 de Nueva York estableció restricciones para las estancias inferiores a 30 días. En general, no puedes alquilar un apartamento residencial completo por periodos más cortos, salvo excepciones legales.

Además, cerca de 79% de los proyectos hoteleros previstos se concentra en establecimientos de lujo, según cifras de CoStar. La ciudad tiene 24 proyectos en desarrollo, que sumarían 5,778 habitaciones hasta 2028.

Pese a los incrementos en el costo, la ocupación hotelera superó 90% en septiembre, frente a 87% en el mismo mes de 2025, según la Oficina del Contralor de Nueva York.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de hospedarse en hoteles en Nueva York

¿Cuánto cuesta una noche de hotel en Nueva York?

El promedio llegó a $468.54 en septiembre de 2026. El precio depende de la categoría, la ubicación y las fechas.

¿Cuánto cuesta un hostal en Nueva York?

Una búsqueda para mediados de noviembre encontró camas compartidas desde $56 por noche y habitaciones dobles con baño compartido por $159.

¿Cuándo son más caros los hoteles de Nueva York?

Las tarifas pueden subir durante Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y grandes eventos. Comparar fechas puede ayudarte a ahorrar.

¿Se puede alquilar un apartamento por pocos días?

La ciudad restringe los alquileres de apartamentos residenciales completos por menos de 30 días, salvo excepciones legales.

Conclusión

La presión sobre los precios del hospedaje en Nueva York podría continuar. La Asociación de Hoteles de la ciudad estima que las tarifas aumentarían entre 3% y 4% durante 2027. Si planeas visitar la ciudad, comparar fechas y considerar hostales o habitaciones pequeñas puede representar un ahorro de cientos de dólares. Revisar el precio final y las condiciones del alojamiento será clave para evitar que el hospedaje consuma buena parte de tu presupuesto.

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