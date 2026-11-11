Banqueros de Wall Street recibirán bonos récord, hasta 30% mayores que en 2025

Los banqueros de Wall Street se preparan para recibir una de sus mayores temporadas de bonos en años. Los especialistas en acciones y emisiones de valores podrían recibir incentivos entre 20% y 30% superiores a los de 2025, según la consultora Johnson Associates.

La proyección deriva de que el sector de valores de Nueva York pagó $49,200 millones en bonos el año pasado, con un promedio de $246,900 por empleado, de acuerdo con el contralor estatal Thomas P. DiNapoli.

Sin embargo, estos bonos no se repartirán igual para todos. Mientras los puestos mejor pagados podrían recibir aumentos de dos dígitos, la inteligencia artificial y la competencia de los fondos de capital privado presionan los empleos de nivel medio y junior en los grandes bancos.

Quiénes recibirán los mayores bonos

Los operadores de acciones, encargados de comprar y vender valores para clientes, y los banqueros que ayudan a empresas a colocar acciones nuevas en el mercado encabezan las proyecciones, con aumentos de 20% a 30%.

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Los asesores de fusiones y adquisiciones podrían recibir incrementos de 15% a 20%; los ejecutivos bancarios, de 10% a 20%; y los operadores de renta fija, de 7.5% a 12.5%, según Johnson Associates.

Bonos en Wall Street 2026 Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Un aumento de 30% sobre un bono de $100,000 representaría $30,000 adicionales.

¿Por qué Wall Street pagará más en bonos?

Alan Johnson, fundador y director gerente de Johnson Associates, atribuyó la mejora a los resultados excepcionales en la negociación de acciones y las emisiones de valores. Johnson Associates proyectó que 2026 sería el ‘año del banco’.

“El año pasado fue bueno y este es incluso mejor”, sostuvo Johnson, según Reuters. También señaló que las entidades financieras elevan los pagos para retener talento frente a la competencia de los fondos de capital privado y las empresas de inteligencia artificial. “Las personas críticas o excelentes valen más, y no necesitas tantas”, afirmó.

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Wall Street obtuvo $45,900 millones en ganancias durante el primer semestre de 2026, un aumento de 51.3% frente al mismo periodo de 2025, según el contralor estatal. Si el ritmo se mantiene, las ganancias podrían superar los $90,000 millones este año, por encima del récord de $65,100 millones registrado en 2025.

DiNapoli anticipó que el fondo total de bonos de 2026 aumentará, salvo que ocurra una interrupción económica significativa. La proyección contrasta con la estimación inicial de la Ciudad de Nueva York, que había previsto una caída del 20%.

¿Qué significan estas ganancias para Nueva York?

La industria de valores es una fuente importante de ingresos fiscales para el estado y la ciudad. En 2025, los bonos generaron $199 millones adicionales en impuestos estatales y $91 millones para la Ciudad de Nueva York, según la oficina del contralor.

El sector también sostiene empleos y actividad económica en Manhattan, desde restaurantes y transporte hasta servicios legales, inmobiliarios y tecnológicos. DiNapoli estimó que uno de cada 13 empleos de la ciudad está directa o indirectamente vinculado a la industria de valores.

El bono promedio de $246,900 incluye bonos en efectivo de empleados de la industria de valores, pero excluye opciones sobre acciones y compensaciones diferidas cuyos impuestos todavía no han sido retenidos.

La inteligencia artificial cambia las reglas

La IA también está transformando la estructura laboral de los bancos. Johnson señaló que la tecnología reducirá la necesidad de contratar analistas, asociados y vicepresidentes en áreas como negociación, donde algunas herramientas automatizan tareas que antes realizaban equipos numerosos.

Goldman Sachs ilustra esa tendencia. El banco aumentó 17% su gasto en nómina, hasta $16,600 millones, durante los primeros nueve meses de 2026, mientras redujo su plantilla total 2%, según el New York Post.

John Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, afirmó que la IA permite a la empresa crecer sin contratar personal al mismo ritmo. “Podemos escalar la firma y ser más valiosos para nuestros clientes”, indicó.

El riesgo de una temporada breve

El optimismo podría no prolongarse para los próximos años. Johnson advirtió que 2026 podría marcar un pico antes de un 2027 más débil, debido a tensiones geopolíticas, inflación y la posibilidad de una burbuja en el mercado de inteligencia artificial.

“Rara vez ves que todo esté bien al mismo tiempo”, dijo el consultor. Si los mercados se enfrían, los bancos podrían reducir personal y contrataciones, además de moderar el gasto en servicios locales. El efecto alcanzaría a negocios de Nueva York que dependen de la actividad financiera.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los bonos récord para trabajadores de Wall Street

¿Cuánto aumentarán los bonos de Wall Street en 2026?

Los operadores de acciones y banqueros de emisiones podrían recibir entre 20% y 30% más. Los empleados elegibles para bonos en 15 grandes bancos podrían ver incrementos cercanos al 15%.

¿Quiénes recibirán los mayores aumentos?

Los operadores de acciones y los banqueros de emisiones encabezan las proyecciones. Los asesores de fusiones y adquisiciones podrían recibir aumentos de 15% a 20%.

¿Cuánto fue el bono promedio en Wall Street en 2025?

El promedio fue de $246,900, un aumento de 6% respecto al año anterior, según el contralor estatal Thomas P. DiNapoli.

¿Todos los empleados financieros ganarán más?

No. Los mayores aumentos se concentran en áreas con resultados especialmente sólidos. La automatización también puede reducir oportunidades en algunos puestos intermedios.

Conclusión

La temporada de bonos en Wall Street de 2026 podría confirmar la fortaleza del sector financiero en Nueva York, pero también muestra una brecha entre los profesionales especializados que concentran los mayores incentivos y los trabajadores cuyos puestos están más expuestos a la automatización.

Para Nueva York, los pagos generan ingresos fiscales y actividad para negocios locales. Sin embargo, una desaceleración de los mercados podría cambiar el panorama en 2027.

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