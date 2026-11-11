Detienen en Miami a sospechoso de 3 agresiones sexuales en Central Park

La detención de un hombre de 30 años en Miami abrió un nuevo capítulo en la investigación de 3 agresiones sexuales denunciadas en Central Park.

Dereck Rivera-Deleon fue arrestado el martes en un Burger King de Miami Beach, después de que investigadores neoyorquinos siguieran su rastro hasta el sur del estado, donde, según las autoridades, había llegado recientemente y había conseguido empleo en el restaurante.

De acuerdo con Fox News, el operativo reunió a integrantes de la Policía de Nueva York (NYPD), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Miami Beach. La captura ocurrió en un Burger King de la cuadra 1100 de Washington Avenue. Rivera-Deleon permanece detenido en Florida mientras avanzan los procedimientos para trasladarlo a Nueva York, donde deberá responder por los cargos vinculados al caso más reciente.

La investigación que condujo al arresto se centró inicialmente en una agresión sexual denunciada el 24 de octubre en el extremo este de Central Park. De acuerdo con la información policial, el ataque ocurrió alrededor de las 8:30 p.m., cerca de East 66th Street y la Quinta Avenida.

La denuncia por el ataque del 24 de octubre

Los agentes acudieron al lugar después de recibir una llamada de emergencia por una agresión. La víctima, una mujer de 39 años, relató a los investigadores que un hombre se le acercó y la amenazó con un cuchillo. Según su testimonio, el sospechoso la obligó a entrar en una zona boscosa de Central Park, donde la agredió sexualmente, y después escapó.

La denuncia activó una investigación que permitió identificar a Rivera-Deleon como presunto responsable. El lunes se emitió una orden de extradición relacionada con este hecho, un paso que abrió la vía para que las autoridades de Florida colaboraran en su localización y detención.

El alcalde Zohran Mamdani, calificó el ataque como un acto “horrible” y condenó así un ataque cometido en uno de los parques más concurridos de la ciudad.

En un mensaje publicado en la red social X, la NYPD sostuvo que no se detendrá ante nada para retirar de las calles a personas consideradas peligrosas. La declaración acompañó el anuncio de la captura y destacó la coordinación entre las agencias de Nueva York y Florida. Las autoridades no precisaron cuándo podría concretarse el traslado del detenido.

NYPD detectives assigned to the U.S. Marshals NY/NJ Regional Fugitive Task Force with support from @USMarshalsHQ partners took Dereck Rivera-Deleon into custody today while he was working at Burger King in Miami for allegedly raping a woman in Central Park on October 24, 2026.? — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 10, 2026

Las autoridades lo vinculan con otros dos casos

La investigación dio un giro adicional cuando los detectives relacionaron al detenido con otras 2 presuntas agresiones sexuales ocurridas en Central Park, en 2021 y 2023. Según la Policía de Miami Beach, esa conexión se estableció mediante pruebas de ADN y la identificación de las víctimas.

Las autoridades indicaron que se espera que Rivera-Deleon también enfrente cargos por esos 2 incidentes anteriores. Por ahora, la información difundida no detalla las circunstancias de cada denuncia ni permite establecer si los 3 ataques ocurrieron en sectores cercanos del parque. Tampoco se han comunicado públicamente las fechas exactas de los episodios de 2021 y 2023.

Arresto en Miami y proceso de extradición

Después de ubicarlo en el sur de Florida, las agencias coordinaron el operativo que terminó con su detención en Miami Beach. El operativo permitió detenerlo fuera de Nueva York.

Ricky J. Patel, alguacil federal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó en un comunicado que las autoridades buscarán a quienes huyan para evitar responder ante la justicia. “Cuando los delincuentes violentos huyan para eludir la justicia, nos aseguraremos de que no haya ningún rincón del país donde puedan esconderse”, señaló.

Rivera-Deleon fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en el sur de Florida. De acuerdo con las autoridades, permanece detenido sin derecho a fianza mientras se ponen en marcha los trámites de extradición hacia Nueva York. Una vez trasladado, deberá comparecer ante la justicia y afrontar los cargos correspondientes.

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