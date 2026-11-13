DJ Premier, Feid y Lil Supa se unen con “Bello Love”

Estados Unidos, Colombia y Venezuela se unieron con un nuevo sencillo colaborativo entre DJ Premier, junto a los cantautores Feid y Lil Supa.

El sencillo fue titulado “Bello Love”, fue estrenado en la ceremonia de los prestigiosos premios Latin Grammy 2026 este jueves y ya está disponible en las distintas plataformas musicales.

La combinación perfecta

Con este tema se divisó una gran complicidad entre los tres artistas, cada uno demostrando su fuerte y en la fusión se evidencia el talento de cada uno.

DJ Premier se encargó de poner un ritmo con una instrumental boom bap, que en ciertos fragmentos resaltaba una mezcla underground, colocando su sello característico.

A su vez, Feid ya venía entonando este tipo de canciones en sus lanzamientos recientes y le entró de forma perfecta; mientras que el venezolano Lil Supa le puso el sello de las rimas con velocidad que se adaptaron igualmente con su flow a la melodía.

Esta canción tiene el sello de Grabaciones Los Poderosos y distribución de UMG Recordings, siendo que aborda el romance desde un contraste de estabilidad afectiva con un pasado callejero, contando con una letra armoniosa con fragmentos pesados.

Feid dijo presente en el homenaje a Daddy Yankee

El cantante colombiano brilló en la noche de los Latin Grammy, no solamente por su mencionada participación con Supa y DJ Premier. Ferxxo también fue parte de los artistas que participaron en el homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año con sus mejores éxitos.

Feid estuvo presente en el performance con la interpretación de “Rompe”, uno de los clásicos más recordados del “Big Boss”. El colombiano se encontraba frente a un automóvil con una careta de soldadura y después sorprendió cuando empezó a escucharse el fondo de ese sencillo, dándole la entrada posteriormente a Yankee, quien coreó algunos de sus temas con varios colaboradoes.

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