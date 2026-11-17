La muerte de Jeffrey Epstein vuelve a quedar bajo escrutinio. Un nuevo análisis forense sostiene que las lesiones documentadas en su cuerpo son más compatibles con una estrangulación homicida que con el suicidio por ahorcamiento establecido oficialmente por las autoridades de Nueva York.

La conclusión fue presentada este lunes en Londres por el doctor Michael Freeman, editor jefe del Journal of Forensic and Legal Medicine, después de un año de revisión del expediente completo de la autopsia. El especialista tuvo acceso a esos documentos a través de Mark Epstein, hermano del fallecido. Su evaluación, elaborada junto con otros 2 expertos, cuestiona la interpretación de las marcas en el cuello y la manera en que se investigó la escena.

Sin embargo, el nuevo informe no modifica el dictamen oficial. La Oficina del Médico Examinador Jefe de Nueva York reiteró que mantiene su determinación de que Epstein murió por suicidio mediante ahorcamiento. Por ahora, ambas posiciones se mantienen enfrentadas y el análisis independiente no constituye una resolución judicial ni una revisión oficial de la causa de muerte.

Las lesiones del cuello despertaron las dudas del experto

Freeman explicó que una de las primeras señales que llamó su atención fue la forma de la marca de ligadura en el cuello. Según su presentación, no tenía el trazo suave, uniforme y ascendente que suele describirse en los ahorcamientos. La lesión era profunda, irregular y se bifurcaba hacia un costado con una forma semejante a una Y.

El equipo considera que ese patrón resulta más consistente con una estrangulación por detrás, realizada con una tela angosta y anudada. También identificó otras lesiones que, a su juicio, no encajan con la explicación de un suicidio: una hemorragia profunda en el músculo del hombro izquierdo, una abrasión en la base del cuello, posibles marcas de uñas junto a la línea de ligadura y traumatismos en el rostro y la espalda.

Para respaldar sus observaciones, Freeman desarrolló una reconstrucción biomecánica tridimensional basada en la anatomía de Epstein, las fotografías de la autopsia y el testimonio del guardia penitenciario Michael Thomas, quien encontró el cuerpo.

Thomas declaró que Epstein estaba suspendido desde el cabezal de la cama y que la parte posterior de su cuerpo quedaba a unos 2 centímetros del suelo. Según Freeman, el modelo permitió identificar lesiones compatibles con un ahorcamiento, pero otras, como la hemorragia en el hombro y los daños en la espalda, no tendrían una explicación satisfactoria dentro de la hipótesis suicida.

Otro elemento importante es una pieza de tela estrecha que, según el informe, fue encontrada en la celda con un doble nudo. Freeman sostiene que no coincide con el lazo entregado a los examinadores oficiales y plantea que podría haber sido el objeto utilizado. Uno de sus nudos sería compatible con la abrasión irregular observada en la parte posterior del cuello. Esta interpretación, no obstante, no ha sido confirmada por las autoridades.

Nueva York mantiene el dictamen de suicidio

La respuesta de la Oficina del Médico Examinador Jefe fue contundente: mantiene su determinación original. La doctora Kristin Roman, quien practicó la autopsia el 11 de agosto de 2019, había declarado ante las autoridades federales que el cuerpo no presentaba hematomas ni restos bajo las uñas y que la escena no mostraba señales de forcejeo.

La controversia tampoco es nueva. En 2020, el patólogo Michael Baden, contratado por Mark Epstein para revisar el caso, expresó dudas sobre la causa de muerte y consideró que las lesiones del cuello apuntaban más a un homicidio que a un suicidio.

Otros patólogos que examinaron parte de las fotografías también describieron la marca como atípica para un ahorcamiento. Sin embargo, advirtieron que las lesiones, por sí solas, no permiten establecer de manera concluyente si se trató de un homicidio o un suicidio.

Freeman afirma haber estudiado el expediente completo de la autopsia, mientras que algunos especialistas anteriores únicamente tuvieron acceso a una parte de las imágenes. Sin embargo, su trabajo también ha enfrentado obstáculos académicos: al menos una revista rechazó publicarlo. Según explicó, los evaluadores consideraron que no correspondía cuestionar los hallazgos de un médico examinador en una publicación arbitrada. El experto planea presentar nuevamente su investigación.

Las fallas en la prisión también están bajo cuestionamiento

Más allá de la causa de muerte, el informe vuelve a poner el foco en las deficiencias de seguridad y preservación de pruebas en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Epstein fue encontrado durante la mañana del 10 de agosto de 2019. Según Thomas, el cuerpo estaba frío al tacto, un dato que Freeman interpretó como indicio de que podía llevar varias horas muerto.

El cadáver fue retirado de la celda en cuestión de minutos, antes de que los investigadores pudieran fotografiar adecuadamente el lugar. La habitación tampoco fue sellada como una escena forense y la mayoría de las cámaras de vigilancia del sector estaban fuera de servicio.

Una cámara que sí funcionaba registró un destello anaranjado no identificado que subía por una escalera hacia el bloque donde estaba Epstein. Según la información presentada por Freeman, ese detalle no fue investigado.

El expediente también recoge que la tela entregada como supuesto lazo no sería la misma que aparece en la reconstrucción del experto. Thomas tardó 2 años en declarar ante los investigadores federales y lo hizo después de ser acusado de falsificar registros penitenciarios y mentir sobre sus actividades durante la noche de la muerte.

Los guardias de turno tampoco hablaron inicialmente con los investigadores de la autopsia. La entrevista con la médica examinadora llegó después de otro año de espera.

Freeman no identificó a posibles responsables de un homicidio ni afirmó haber investigado quién pudo cometerlo. Su trabajo, explicó, se concentra en las inconsistencias y omisiones del proceso. Su trayectoria incluye participación en la revisión de la muerte de George Floyd y en investigaciones sobre fallecimientos bajo custodia policial.

Epstein había sido arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual de menores. La acusación sostenía que había abusado de niñas, algunas de apenas 14 años, entre 2002 y 2005, en propiedades de Nueva York y Florida. Murió antes de que comenzara el juicio.

7 años después, el dictamen oficial continúa siendo suicidio. El nuevo análisis, aunque no modifica esa conclusión, vuelve a poner sobre la mesa interrogantes sobre las lesiones, las pruebas y las fallas institucionales que rodearon uno de los casos más controvertidos de la justicia estadounidense.

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