Luego de un año con precios consistentemente elevados, la gasolina cuesta menos en Estados Unidos justo antes de uno de los periodos de mayor movilidad del año. Este lunes 23 de noviembre de 2026, el precio promedio nacional llegó a $3.64 por galón, una reducción de 18 centavos en una semana, según la AAA.

La baja representa un pequeño alivio para quienes utilizan el automóvil para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o viajar para reunirse con sus familiares durante el fin de semana de Acción de Gracias. A partir de este miércoles, la AAA proyecta que cerca de 73 millones de personas utilizarán el auto para desplazarse por todo el país.

Si llenas un tanque de 12 galones, la diferencia equivale a aproximadamente $2.16 de ahorro por carga. Sin embargo, el combustible todavía cuesta 57 centavos más que hace un año. Además, los precios varían considerablemente entre estados.

Lo que cambia para tu bolsillo esta bajada en el precio de la gasolina

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) registró un promedio de $3.642 por galón durante la semana que terminó el 23 de noviembre, frente a $3.805 de la semana anterior. Esto representa una disminución de 16.3 centavos.

La caída responde a una combinación de factores internacionales, estacionales y operativos. Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, calificó el descenso como sorprendente, aunque explicó que responde a la evolución reciente del mercado.

Cinco factores que explican la caída de la gasolina

1. Se recuperan las exportaciones de petróleo desde Medio Oriente

La recuperación de los envíos de crudo desde Medio Oriente aumentó la oferta internacional. Según un análisis de Fortune, la combinación de escoltas navales estadounidenses, transferencias de petroleros y rutas alternativas por ductos permitió que la región recuperara casi el 90% de sus exportaciones previas a la guerra.

El aumento de la oferta contribuyó a que el petróleo de referencia internacional bajara ligeramente de $90 por barril. Cuando disminuye el costo del crudo, las refinerías pueden producir combustible a menor precio.

2. Disminuye el riesgo de una escalada militar

La menor expectativa de nuevos enfrentamientos en Medio Oriente también redujo la presión sobre los mercados energéticos. Antes de las elecciones de medio término, Donald Trump había advertido que retrasaría una posible escalada en los ataques.

Aunque persisten las tensiones y no existe un acuerdo de paz cercano, la ausencia de una escalada inmediata ayudó a moderar los precios. Sin embargo, nuevos ataques, sanciones o interrupciones en las rutas petroleras podrían revertir la tendencia.

3. El invierno reduce la demanda de combustible

La gasolina suele encarecerse durante el verano, cuando aumenta la movilidad por vacaciones y viajes familiares. Con la llegada del invierno, la demanda general tiende a disminuir.

Además, la gasolina de invierno es menos costosa de producir porque requiere menos aditivos que la fórmula utilizada durante los meses cálidos. Aunque Acción de Gracias y Navidad generan aumentos temporales en el número de viajes, la demanda suele moderarse hacia finales de año.

De Haan proyectó que el promedio nacional podría llegar a $3.35 por galón si no aparecen nuevas interrupciones importantes en el suministro de petróleo.

4. Las refinerías recuperan su capacidad de producción

Los problemas operativos y las interrupciones por condiciones climáticas mantuvieron elevados los precios durante septiembre y octubre. Entre los incidentes hubo fallas temporales en las refinerías de ExxonMobil en Joliet y Phillips 66 en Wood River, ambas en Illinois.

A medida que se resolvieron esos problemas, aumentó la disponibilidad de combustible y disminuyó la presión sobre los precios.

5. La producción de diésel también aumenta la oferta de gasolina

Las refinerías no pueden cambiar fácilmente entre la producción de gasolina y diésel. Cuando operan a mayor capacidad para satisfacer la demanda de este último combustible, también generan más gasolina.

De Haan señaló que las refinerías estadounidenses están operando a su nivel más alto de utilización para noviembre desde 1998. Esta mayor actividad contribuye a ampliar la oferta disponible en el mercado.

¿Qué puedes hacer para ahorrar más gasolina?

Aunque el precio nacional está bajando, puedes reducir todavía más tus gastos con algunas medidas prácticas:

Compara estaciones cercanas: revisa aplicaciones de precios antes de salir y evita desviarte demasiado para encontrar unos centavos de diferencia

revisa aplicaciones de precios antes de salir y evita desviarte demasiado para encontrar unos centavos de diferencia Evita las zonas turísticas: las estaciones en autopistas y destinos de alta demanda pueden cobrar más caro

las estaciones en autopistas y destinos de alta demanda pueden cobrar más caro Revisa las llantas: mantener la presión adecuada ayuda a mejorar el consumo de combustible

mantener la presión adecuada ayuda a mejorar el consumo de combustible Combina desplazamientos: agrupa compras, trámites y otras actividades para recorrer menos kilómetros

agrupa compras, trámites y otras actividades para recorrer menos kilómetros Aprovecha el ahorro: destina parte del dinero que no gastes en gasolina a pagar deudas o fortalecer tu fondo de emergencia

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la bajada en el precio de la gasolina para Thanksgiving

¿Por qué bajó la gasolina a $3.64 por galón?

Por una mayor oferta de petróleo desde Medio Oriente, menor presión geopolítica, reducción estacional de la demanda y recuperación de la producción de las refinerías.

¿Cuánto ha bajado el combustible para Thanksgiving?

AAA reportó una reducción de 18 centavos por galón en una semana, hasta un promedio nacional de $3.64.

¿La gasolina está más barata que hace un año?

No. El promedio nacional todavía está 57 centavos por encima del registrado un año antes.

¿Seguirá bajando el precio de la gasolina?

GasBuddy proyectó que podría llegar a $3.35 por galón si no aparecen nuevas interrupciones importantes en el suministro.

¿Cómo puedo ahorrar en gasolina durante Acción de Gracias?

Compara estaciones, planifica tus rutas, combina viajes y evita cargar combustible en zonas turísticas o de alta demanda.

Un alivio que todavía depende del mercado petrolero

La caída a $3.64 por galón representa una oportunidad para que millones de conductores reduzcan sus gastos en plena semana de Acción de Gracias. Sin embargo, el mercado sigue expuesto a los conflictos internacionales, la producción de crudo y la capacidad de las refinerías.

Aprovecha el descenso de estos días para planificar tus viajes y comparar precios, pero no cuentes con que el combustible seguirá bajando. El ahorro puede desaparecer rápidamente si cambian las condiciones del mercado.

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