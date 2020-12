Biden dice que nuevas ayudas por coronavirus están en camino, pero pide voto por demócratas al Senado en Georgia

El presidente electo Joe Biden ligó el tema político al de nuevas ayudas económicas por coronavirus al indicar por medio de un video en Twitter que la posibilidad de más incentivos en el 2021 dependería directamente de quiénes ganen los escaños por Georgia en el Senado que se determinarán en una segunda vuelta.

En un mensaje grabado que fue compartido en su cuenta en la red social este jueves, Biden emplazó a los electores del estado a votar por los candidatos de su partido al Senado el próximo 5 de enero.

Raphael Warnock y Jon Ossoff son los aspirantes para los que Biden pidió el voto de los constituyentes de Georgia. Los resultados de esos comicios determinarán qué delegación controlará el Senado federal por los próximos dos años.

“Georgia yo sé que las cosas están difíciles ahora. Pero yo quiero que sepan que la ayuda está en camino. Mi Administración está preparando un gran paquete de alivio por COVID-19 para llevarle alivio económico a los estadounidenses. Yo estoy preparado para firmar en el día uno (de mi Administración) un paquete de alivio por coronavirus que financie completamente la respuesta de salud pública”, plantea Biden en el video.

El presidente electo destaca que nuevas ayudas incluirían más préstamos para pequeños negocios, así como pruebas y vacunas gratis contra la COVID-19.

“Déjame ser claro, yo necesito a Raphael Warnock y Jon Ossoff en el Senado de Estados Unidos para hacer esto”, sentencia el exvicepresidente de EE.UU.

Los candidatos demócratas al Senado aparecen al final aprobando el mensaje en video.

I’m prepared to sign a COVID relief package on day one, but I need @ReverendWarnock and @ossoff in the Senate to get it done.

Georgia — Make your plan to vote early today: https://t.co/RIJ1L4juwB pic.twitter.com/G9lRQQawH7

— Joe Biden (@JoeBiden) December 17, 2020