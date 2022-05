Alumno quinceañero llevó dos pistolas a su escuela en Queens, Nueva York

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un adolescente de 15 años fue arrestado al llevar un par de armas de fuego a su escuela secundaria en Queens, confirmó la policía de Nueva York.

Agentes NYPD encontraron las armas en la mochila del alumno poco después de las 11:30 a.m. de ayer en “York Early College Academy” en la calle 167 del vecindario Jamaica, luego de que el director de la escuela los alertara.

El adolescente, cuyo nombre no fue revelado porque es menor de edad, fue llevado esposado con cargos pendientes, señaló New York Post. Esa escuela no tiene detectores de metales, detalló la policía. “Las armas no tienen ningún lugar en nuestras escuelas y no se tolerará un comportamiento como éste”, dijo una portavoz del Departamento de Educación (DOE).

Incidentes parecidos han estado sucediendo en escuelas públicas dentro y alrededor de NYC todo este año escolar, mientras la ciudad vive un auge de violencia que muchos expertos vinculan con el tráfico ilegal de armas entre jóvenes.

A principios de abril, en un mismo día dos alumnos se apuñalaron entre sí durante una pelea y una pistola fue hallada en un salón de clases en Manhattan. Menos de una semana después, dos adolescentes fueron acuchilladas y una de ella murió durante un desfile escolar que celebraba la temporada de campeonato estatal del equipo de baloncesto de “Mount Vernon High School”, en Westchester.

También ese mes, un estudiante de secundaria en Brooklyn fue arrestado después de que un agente de seguridad encontrara 40 balas en su mochila. Y tres alumnos resultaron heridos durante una pelea con cuchillos y puñetazos afuera de una secundaria en el condado Rockland.

Previamente, en febrero, a un niño de 7 años le encontraron una pistola en Queens. A fines de enero, un alumno de 14 años llevó una mochila llena de armas a su escuela en Chelsea, Manhattan.

En diciembre fueron halladas 21 armas de diverso tipo en una sola mañana tras colocar un detector de metales en una escuela de Brooklyn donde el día anterior un alumno de 17 años había sido arrestado con una pistola cargada de 9 mm y más de $30,000 dólares en su mochila.

Además se incautaron tres pistolas en un mismo día en octubre mientras la primera dama Jill Biden visitaba un plantel en El Bronx. También hubo varios episodios de balaceras y armas blancas en zonas escolares el pasado otoño en NYC.