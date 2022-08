Robaron a un policía junto a dos amigos a punta de cuchillo: nadie a salvo en Nueva York

Un oficial de la policía de Nueva York fuera de servicio fue despojado de su reloj a punta de cuchillo en Brooklyn la madrugada del martes, junto a dos amigos que también fueron robados.

Según NYPD, el policía de 27 años y otros dos hombres estaban afuera de un edificio de apartamentos en Guider Avenue cerca de East 12th Street en Brighton Beach alrededor de la 1:30 a.m. cuando otros tres individuos se les acercaron.

Uno de los sospechosos sacó un cuchillo y exigió que el oficial y las otras dos víctimas entregaran sus relojes, dijo la policía. Las tres víctimas obedecieron y los sospechosos se dieron a la fuga.

El oficial no estaba armado y no se identificó como policía, dijeron fuentes de NYPD. No se reportaron heridos, detalló New York Post.

Off-duty cop robbed of watch at knifepoint in NYC: cops https://t.co/FQ3FO0qky9 pic.twitter.com/vepC5hXuiY — New York Post (@nypost) August 2, 2022

Según las últimas estadísticas policiales, en lo que va del 2022 el crimen ha subido 37% en la ciudad de Nueva York, principalmente por hurtos mayores, robos de automóviles y otros robos.

En particular, los robos subieron 39.4%, de 7,099 a 9,893 incidentes, según los datos de NYPD hasta el domingo 31 de julio.

Estas cifras confirman los temores de los expertos de que Nueva York iba a vivir un auge de violencia este verano, tanto con armas de fuego como blancas.

En NYC la violencia armada continúa desatada en 2022, especialmente con jóvenes atacantes y victimarios, poniendo un gran reto al nuevo alcalde Eric Adams, quien desde que asumió el cargo en enero ha encontrado obstáculos dentro de su propio partido demócrata y líderes de “Black Lives Matter” (BLM) para enfrentar la crisis.