Puerto Rico: directora de PRFFA encabeza organización de “Cumbre de Igualdad y Estadidad” en Washington D.C.

Nueva York – La directora de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFFA), Gabriela Boffelli, dijo que, acorde con una orden ejecutiva firmada por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, esa oficina organizará los eventos relacionados con la “Cumbre de Igualdad y Estadidad” a celebrarse el próximo mes en la capital federal.

Boffelli indicó, en entrevista exclusiva con El Diario, que los esfuerzos buscan hacer valer los resultados del más reciente plebiscito criollo, realizado el 5 de noviembre durante las elecciones generales, en el que la estadidad obtuvo un 58.61% de los votos.

“Estamos montando el evento para marzo 3 y 4 aquí en Washington D.C. Nosotros activamente hemos estado buscando reuniones para las personas que van a participar. También estamos montando una conferencia en la que vamos a tener distintos paneles, para discutir estrategias sobre cómo hablar con los congresistas y cómo darle continuidad una vez uno regresa a sus casas y continuar la reunión….Está involucrada la sociedad civil y distintos grupos dentro y fuera de Puerto Rico. Tenemos varias personas que han confirmado su participación de Florida, Connecticut, Nueva York, Philadelphia que también van a estar presentes. La gobernadora va a estar presente, por supuesto, y vamos a tener algunos legisladores y alcaldes que van a estar participando”, detalló sobre el alcance de la movilización.

“¿Pero ustedes van a estar impulsando la radicación de un nuevo proyecto de estatus en específico (en el Congreso)?, ¿en qué se podría traducir ese activismo y esas visitas?”, indagó este rotativo.

“En este momento es educar porque hay muchos miembros nuevos; no conocen el tema del estatus. Así que es educar y entregarles, como tú dijiste, la certificación de los resultados de la elección que es lo propio, porque la ley dice que hay que notificar al Congreso…”, respondió la funcionaria.

Dos versiones del “Puerto Rico Status Act” (Ley de Estatus de Puerto Rico) quedaron sobre la mesa en la pasada sesión, el H.R. 2757 y el S.3231, sin que bajaran siquiera a evaluación en un comité.

En diciembre de 2022, la pieza legislativa original (H.R.8393), resultado de una negociación entre González y la representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, fue aprobada en el pleno de la Cámara. La medida disponía para un plebiscito vinculante en Puerto Rico entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación.

La consulta plebiscitaria del año pasado en la isla se basó en ese proyecto de ley.

El Partido Popular Democrático (PPD) como institución se opuso y se opone a cualquier iniciativa de estatus que no incluya el Estado Libre Asociado (ELA) sistema que defienden y que rige el gobierno de Puerto Rico desde el 1952.

Además le han restado peso a los resultados del plebiscito criollo en el que prevaleció la estadidad bajo el argumento de que miles de papeletas fueron dejadas en blanco.

El PPD fue una de las colectividades en la isla que impulsó una campaña a los fines de boicotear la consulta.

¿Qué dice la orden ejecutiva de la gobernadora a favor de la estadidad?

La orden ejecutiva para implementar el mandato a favor de la estadidad (OE-2025-007) establece que, toda agencia, instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de

Puerto Rico, independientemente de su nombre, defenderá e implementará el mandato a favor de la estadidad, según expresado mayoritaria y consistentemente por los electores de Puerto Rico en los plebiscitos de 2012, 2017, 2020 y 2024.

El decreto además impone a cada jefe de agencia el deber y la obligación de participar en actividades nacionales para crear conciencia de la condición territorial de Puerto Rico.

“Esto incluye viajes periódicos a Washington, D.C. para reunirse con los funcionarios de las agencias federales, congresistas y senadores federales para crear conciencia de cómo el estatus territorial actual aumenta la desigualdad social, económica y política de los ciudadanos americanos en Puerto Rico; y como contribuimos de manera positiva a la nación”, lee el documento.

“También incluye asistir a eventos y convenciones nacionales que reúnan a sus homólogos de los estados y de las organizaciones afines que se relacionen con los asuntos de las agendas estatales; y para crear alianzas a nivel nacional con organizaciones que ayuden a visibilizar y educar sobre la

condición territorial de Puerto Rico y para ampliar el apoyo a la estadidad”, continúa el texto.

Sobre la gestión de PRFAA, la orden de González la identifica como la agencia encargada de coordinar el activismo ciudadano y el cabildeo ante el Congreso, así como los esfuerzos para lograr legislación federal que viabilice la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión.

“PRFAA coordinará una Cumbre de Igualdad y Estadidad (“Cumbre”) a celebrarse anualmente en Washington, D.C., en la fecha del Día de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico. Esta Cumbre será el evento principal del Gobierno de Puerto Rico para la abogacía y defensa de la estadidad en la capital federal y reunirá a lideres estadistas de Puerto Rico y de los estados, oficiales electos, jefes de agendas y organizaciones que han demostrado su apoyo a la estadidad”, especifica la directriz.

La ordenanza de la gobernadora además dispone que, al menos una vez al año, PRFAA organice un viaje educativo a Puerto Rico similar a un viaje de “Congregación de miembros del Congreso” (CODEL) para representantes, senadores y funcionarios del gobierno federal.

“Estos viajes tendrán el propósito de dar a conocer el potencial de Puerto Rico para seguir aportando a la nación en áreas como manufactura, seguridad nacional y desarrollo económico y cultural. También para dar a conocer el estatus de la recuperación fiscal de Puerto Rico yd el uso de los fondos federales de reconstucción, entre otros aspectos”, detalla González en el recurso administrativo.

Resolución del Comité Nacional Demócrata (DNC) para admitir a Puerto Rico como estado

Cabe señalar que el Comité Nacional Demócrata (DNC) aprobó una resolución durante la reunión de invierno presentada por presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico y exdirector de PRFAA, Luis Dávila Pernas para que el Congreso de Estados Unidos inicie un proceso para admitir a Puerto Rico como el estado 51 y a Washington D.C. como el 52. No está claro si ese documento formará parte de las gestiones de la delegación que participará de los eventos de la Cumbre.

Por otro lado, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución, inclinada a la estadidad, en la que se solicita al Congreso y al presidente Donald Trump que actúen para resolver el tema del estatus de la isla.

El cuerpo legislativo respaldó que el presidente estadounidense y el Congreso respondan a la petición para que después de 127 años, se termine de una vez y por todas con el estatus territorial.

Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1898. Aunque con cierta autonomía bajo el ELA, la decisión final sobre muchos de los asuntos que afectan la isla radica en el Congreso federal. Es este organismo el que debe iniciar cualquier proceso para resolver el dilema colonial.

La Administración Trump no se ha expresado al respecto, pero es sabido que el presidente no simpatiza con la estadidad para Puerto Rico.

Vianca Rodríguez, la subdirectora de la campaña de Donald Trump para medios hispanos, dijo en entrevista con El Diario, en septiembre pasado, que si Trump prevalecía en las elecciones, empezaría a mirar más de cerca los asuntos relacionados con Puerto Rico como el debate por el estatus.

“Ahora, cuando llegue Donald Trump a la Casa Blanca, son las conversaciones que ya llevábamos teniendo que vamos a continuar teniendo sobre por, ejemplo, el estatus territorial; el hecho de que muchos puertorriqueños, y estamos conscientes de eso, quieren un referéndum para poder decidir sobre lo que va a suceder en el futuro, sea la estadidad, sea independencia, lo que sea que ellos quieran escoger. Entonces, sí vamos a incentivar de que eso también se pueda discutir más adelante…”, expuso en aquel momento la también miembro del Comité Nacional Republicano (RNC).

Rodríguez afirmó que Trump estaba abierto a tener esa conversación.

En esa dirección, Boffelli argumentó que, a pesar de los pronósticos que apuntan a que, bajo este Congreso de mayoría republicana, no hay posibilidad de adelantar la discusión del estatus de Puerto Rico, “es algo que tenemos que seguir trabajando”.

“Es inevitable mencionar la gestión del comisionado residente Pablo José Hernández, porque está allá en Washington y de alguna manera tienen que intercambiar mínimo opiniones e información. Pero, el comisionado ha sido claro en que no le interesa resolver este asunto del estatus. ¿Hasta qué punto esto podría afectar la gestión que sí están haciendo ustedes para tratar de resolver esta situación o moverla hacia adelante?”, cuestionó El Diario.

“El comisionado residente sí tiene su opinión, pero eso no va a detener los trabajos de la gobernadora, de esta oficina, que estamos cumpliendo con el mandato democrático del pueblo de Puerto Rico al ellos ejercer su derecho al voto”, respondió la directora de PRFAA.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, el republicano Bruce Westerman, se reafirmó en que, en cuanto a Puerto Rico, la prioridad en ese organismo es el desempeño de la Junta de Control Fiscal, ente federal que administra las finanzas de la isla desde el 2016 como resultado de la aprobación de la ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) en el Congreso.

El comité que dirige Westerman es el de jurisdicción directa sobre los temas relativos al territorio.

Boffelli le restó validez a las expresiones de Westerman bajo la premisa de que el representante nunca se ha manifestado en contra de la estadidad, por lo que, a su juicio, hay espacio para negociar sobre el tema.

“El presidente Westerman, él siempre se ha mantenido en que resolver la situación fiscal de Puerto Rico es una prioridad. Así que eso no es algo nuevo, por ese lado. El nunca ha descartado que Puerto Rico no debería ser un estado. Ellos tuvieron otros tipos de preocupaciones cuando se evaluó el proyecto H.R. 8393 (Puerto Rico Status Act), que la gobernadora estuvo por más de un año negociando con Nydia Velázquez. Así que, por ese lado, nosotros entendemos que fue un compromiso, una negociación, así que nosotros no tuvimos todo lo que queríamos, pero logramos avanzar el tema. Esas preocupaciones en la vista (del comité) no eran en contra de la estadidad a como tal vez a muchos otros les gustaría decir. La gobernadora estuvo en ese comité (el de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes) con Westerman por los ocho años; estuvo de líder del subcomité de Asuntos Insulares, así que ella tiene muy buena relación con el presidente, y eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Ahora que ella viene, en su carácter de gobernadora, a reunirse con él, va a poder decirle cuál es su visión; en cómo ella estaba trabajando para resolver los problemas fiscales de Puerto Rico, entre otras cosas”, planteó.

Sigue leyendo:

Directora de PRFAA asegura que mantiene conversaciones con gobierno de Trump para evitar recortes de fondos de reconstrucción a Puerto Rico

Luis Dávila Pernas defiende resolución aprobada en reunión de DNC para admitir a Puerto Rico como el estado 51

Puerto Rico Statehood Council afirma que papeletas dejadas en blanco en plebiscito criollo en la isla no cuentan

Entrevista: Portavoz de Trump para medios hispanos dice que republicano está abierto a discutir el tema del estatus de Puerto Rico

Entrevista: Nydia Velázquez responsabiliza a republicanos por frenar discusión del tema del estatus de Puerto Rico en el Congreso

Senadora demócrata Catherine Cortez Masto reprogramará audiencia en subcomité para plebiscito de estatus en Puerto Rico