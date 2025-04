Hombre murió apuñalado por hijastro en apartamento en Nueva York: hipótesis policial

Craig Robinson, hombre de 54 años, murió apuñalado en su hogar en El Bronx (NYC) y su hijastro fue detenido como sospechoso del crimen después de haber huido de la escena.

Antes de su muerte, Robinson tenía una orden de arresto pendiente. Y además sumaba 21 detenciones previas en la ciudad, destacó Daily News.

La Policía de Nueva York acudió al edificio residencial ubicado en Lyon Ave. cerca de Zerega Ave. en Westchester Square, alrededor de las 7 p.m. del lunes. Al llegar hallaron a Robinson con una herida de puñal en el torso. Se encontraba en estado crítico. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Jacobi Medical Center, pero no pudieron salvarlo.

El supuesto hijastro de Robinson, un joven no identificado que vive en el mismo apartamento y tiene unos 20 años, huyó del lugar. Poco después del apuñalamiento, la policía detuvo a un sospechoso a una cuadra del apartamento de Robinson, aunque no quedó claro de inmediato si se trataba del hijastro. Ese sospechoso fue hospitalizado posteriormente para someterse a una probable evaluación psiquiátrica, según fuentes policiales. No se presentaron cargos en su contra de inmediato.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada un joven de 25 años fue acusado de estrangular hasta la muerte a su pareja en su domicilio en Long Island (NY) en 2022 y dar información falsa al llamar a 911. También en marzo un hombre fue acusado de matar a balazos a su novia e hijo de 11 años dentro de su hogar en Syracuse (NY). Y otro fue detenido y acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Previamente Kaydene Martin fue acusada de matar a puñaladas a su novio visitante Donald Nesbit (47), padre de tres de sus cuatro hijos, en un enfrentamiento en su edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn (NYC).

Igualmente ese mes Ryan Cato fue declarado culpable de la brutal muerte de su hijastro Ayden Wolfe, un niño de 10 años que sufrió maltratos en su hogar en Harlem (Manhattan, NYC), algunas veces con la participación de su madre Aquisha Johnson. Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn. Días después Junior Pérez Díaz fue acusado de homicidio y secuestro, luego de que su ex novia residente de El Bronx fuese hallada dentro de una maleta en las afueras de la ciudad, en Yonkers. Además Gustavo Juárez Pérez fue arrestado y acusado de homicidio y posesión de múltiples armas después de que la policía encontrara a su esposa muerta en la casa de la pareja en Nueva Jersey.

En febrero Duntrell R. Thomas fue acusado de golpear fatalmente a su pareja Cheray Jenkins (41), dejando cuatro huérfanos en Long Island (NY). Después de que su familia decidiera donar su corazón, hígado y ambos riñones salvaron las vidas de cuatro personas, según la organización sin fines de lucro LiveOnNY.

También ese mes un anciano de 73 años y su esposa fueron encontrados sin vida con heridas de bala en su casa en un tranquilo pueblo en Long Island (NY) en un homicidio-suicidio. Días antes Gabriel Sánchez (41) había matado a tiros a su novia Celina Ramos (32) en la calle de su casa en Bushwick (Brooklyn) antes de suicidarse con la misma arma al comenzar el día.

Igualmente ese mes Geovanni Otero (29), buscado como sospechoso de matar a su novia y enterrarla en un parque en Filadelfia, fue arrestado después de una persecución en automóvil en el condado Westchester de Nueva York.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. También ese mes José Melo, ex convicto de 52 años, fue acusado de matar a puñaladas a su novia un día después de que un video publicado en Facebook lo mostrara supuestamente proponiéndole matrimonio en un club nocturno en Nueva Jersey.

Igualmente en enero un hispano de 32 años fue apuñalado mortalmente dentro de un apartamento en El Bronx y su primo adolescente fue detenido como sospechoso. Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). También en diciembre una hispana de 32 años murió baleada en su hogar en Queens (NYC) y su tío resultó herido. A principios de ese mes una anciana de 87 años fue apuñalada durante una discusión dentro de su hogar en Staten Island (NYC).

En noviembre un residente de Brooklyn (NYC) de 30 años fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda. En agosto un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003. Y un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales.

En julio un joven de 22 años fue acusado de empujar mortalmente a su madre, una peluquera dominicana, en un parque del Alto Manhattan (NYC). En febrero de 2024 una joven abuela hispana de 43 años murió baleada por su pareja, quien luego se suicidó en el apartamento de la víctima en Brooklyn (NYC). Días después un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). En octubre de ese año un hispano baleó mortalmente a su novia irlandesa y luego a sí mismo dentro de un apartamento en Queens (NYC). En agosto de ese año el dominicano Julio Aponte (65) fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

En abril de 2023 Carmelo Mendoza se declaró culpable de apuñalar fatalmente a su esposa Yaquelín Collado durante una discusión mientras la hija de la mujer miraba impotente en su apartamento en Jackson Heights, Queens (NYC) en 2020.

En febrero de 2023 César Santana fue acusado de matar a su ex pareja Luz Hernández, maestra dominicana de un jardín de infantes en Jersey City (NJ) cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda.

En septiembre de 2020 una quisqueyana conductora de Uber murió apuñalada por su esposo en Queens. El mismo destino fatal tuvo en ese condado en agosto de 2019 la también dominicana Carmen Iris Santiago, atacada en el salón de uñas donde trabajaba por su esposo ex convicto, del que estaba separada.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

