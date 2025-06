Lucha por la alcaldía de Nueva York: 9 demócratas debatirán hoy sin Eric Adams

Nueve candidatos del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York debatirán esta noche de cara a las primarias del martes 24 de junio, con votación anticipada desde el sábado 14.

El actual alcalde Eric Adams, ex demócrata que ahora se postula a la reelección como independiente, no participará en el debate de hoy. Quien gane las primarias se convierte, en teoría, en favorito a las elecciones del 4 de noviembre, pues los votantes demócratas son mayoría contundente de 2 a 1 en NYC sobre los republicanos. Aunque los independientes (21%) pueden también mover la balanza, pues la participación en las primarias -limitadas a electores inscritos en un partido- suele ser baja.

Aunque Adams no esté debatiendo, se espera que sea una referencia constante de críticas, pues su baja popularidad ha llevado a muchos candidatos a distanciarse de él por sus supuestos vínculos con el gobierno de Donald Trump y los diversos escándalos que han afectado su gobierno, incluyendo renuncias masivas y cargos federales de corrupción en su contra que fueron retirados en abril. Ello en parte llevó a que la Junta de Financiamiento de Campañas (CFB) de la ciudad le negara fondos por $3.4 millones de dólares a su campaña de reelección, dinero que ahora él busca a través de una demanda judicial.

¿Quiénes debatirán esta noche?

Los nueve candidatos que se han clasificado para participar en el debate de esta noche son: Andrew Cuomo, ex gobernador de Nueva York, quien renunció en 2021 en medio de acusaciones de acoso sexual; Zohran Mamdani, asambleísta estatal por Queens que ha sorprendido en las encuestas; Adrienne Adams, presidenta del Concejo Municipal; Brad Lander, contralor municipal; y Scott Stringer, ex contralor municipal.

También debatirán Michael Blake, ex asambleísta estatal por El Bronx; Zellnor Myrie, senador estatal por Brooklyn; Jessica Ramos, senadora estatal por Queens, la única hispana en la contienda; y Whitney Tilson, ex ejecutivo de fondos de cobertura.

¿Cuándo y dónde ver el debate?

El debate, presentado conjuntamente por WNBC, WNJU y Politico New York, se realizará de 7 a 9 p.m. Se transmitirá en vivo por WNBC-TV (canal 4, in inglés) y Telemundo 47 (en español).

Se llevará a cabo en 30 Rock, los estudios de NBC en el Rockefeller Center de Manhattan. David Ushery y Melissa Russo de WNBC, Rosarina Bretón de Telemundo y Sally Goldenberg de Politico New York moderarán el evento. No habrá público en vivo.

Un segundo debate de los candidatos a alcalde está previsto para la noche del 12 de junio. También hay otros programados para los cargos de Contralor y Defensor del Pueblo. Más detalles en la página oficial NYCVotes. Los republicanos sólo han presentado un candidato a la alcaldía de NYC este año: Curtis Sliwa.

¿Qué esperar del debate?

Los temas polémicos que los candidatos podrían abordar, según sus anuncios de campaña, incluyen la delincuencia y la seguridad, el impacto de Trump, la vivienda y la corrupción. Además, las tarifas de congestión (peaje para circular en Manhattan), la inmigración, el Metro, los impuestos y las escuelas públicas.

“Cuomo es el favorito en la contienda, con la mayor financiación y reconocimiento. También es probable que sea el blanco principal del debate, ya que sus rivales podrían intentar atacarlo por las acusaciones de acoso -que él niega- y su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. También podrían intentar presentarlo como corrupto y ajeno a la clase trabajadora de la ciudad”, adelantó The New York Times.

Desde 2021 las primarias a la alcaldía de Nueva York se rigen por un complejo sistema de “votación por clasificación” o “segunda vuelta instantánea”, que exige que un ganador tenga al menos el 50% del apoyo de los electores. Por ello los 9 aspirantes demócratas mantienen la esperanza de avanzar, aún sin liderar las encuestas. Ese sistema se creó buscando evitar que se repitiesen casos como el de 2013, cuando Bill de Blasio llegó a la alcaldía aunque apenas 3% del total de registrados en el Partido Demócrata en NYC sufragaron por él en las primarias. Y en 2017 fue reelecto más fácilmente, sin competencia interna.