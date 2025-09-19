Puerto Rico verá en pantalla grande último concierto de la Residencia de Bad Bunny este sábado

SAN JUAN – El concierto de este próximo sábado, 20 de septiembre, de la residencia musical de Bad Bunny, titulada “No me quiero ir de aquí”, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, será retransmitido en pantalla grande en varios lugares de Puerto Rico.

En la capital puertorriqueña de San Juan, el evento se proyectará en varios establecimientos como en “DISTRITO T-Mobile”, que utilizará las pantallas grandes de la “Popular Plaza” para transmitir el espectáculo de forma gratuita a partir de las 19:00 hora local (23:00 GMT).

Además, habrá música de DJ en directo y varias sorpresas para los asistentes a partir de las 15:00 hora local (19:00 GMT).

Del mismo modo, “Eco’s Sports Park”, un complejo deportivo y de entretenimiento concurrido, emitirá el concierto, bajo el lema ‘De Eco´s nadie me saca’.

El gastrobar, “Pira Rum”, precisó que abrirá sus puertas a partir de las 20:00 hora local (24:00 GMT) para que los fanáticos de Bad Bunny puedan observar el espectáculo.

Asimismo, el local Galería, ubicado en la Calle Cerra del barrio de Santurce, en el centro de la ciudad, también anunció que tendrá disponible el concierto.

Por otro lado, en el oeste de Puerto Rico, en la ciudad de Mayagüez, el bar “Off The Wall Puerto Rico” retransmitirá la función.

En el municipio montañoso de Cayey podrán disfrutar del concierto en pantalla grande en la plaza pública Ramón Frade León, y en el municipio autónomo de Vega Baja, lugar donde nació el artista, estará disponible en la Plaza de Recreo José Francisco Náter.

El concierto del que se rumoreaba desde hace días, es solo para residentes de Puerto Rico y será la trigésimo primera función que Bad Bunny ofrece como parte de su residencia. Para sus seguidores alrededor del mundo, Amazon Music transmitirá en exclusiva “No me quiero ir de aquí: Una Más”.

El concierto estará disponible gratis a nivel mundial en la aplicación de Amazon Music y en el canal de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic), y también será transmitido por Prime Video para todos los clientes de Amazon.

En esta residencia, que realzó la identidad y la cultura de Puerto Rico con ritmos autóctonos como la bomba, la plena, la salsa y el reguetón, más de 30 artistas acompañaron a Bad Bunny en el escenario, la gran mayoría de ellos puertorriqueños, como Residente, Vico C, Rauw Alejandro, Tito El Bambino, Rainao o Jowell y Randy.

A la ya famosa ‘casita’, levantada en el Coliseo de Puerto Rico e inspirada en una construcción típica de la isla, estuvieron invitados deportistas como Kylian Mbappé o Lebron James, y actores como Ana de Armas, Paco León, Benicio del Toro, Javier Bardem y Penélope Cruz.

Según un estudio difundido hoy por la firma Gaither International, la residencia dejó un impacto económico estimado en $713 millones de dólares, una cifra muy superior a los $377 millones que había pronosticado un análisis previo.

