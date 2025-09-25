Fans advierten a Shakira por bailar con Beéle: ‘Con él no’

Un video ha causado preocupación entre los seguidores de Shakira, pues la vieron muy contenta con Beéle, quien recientemente ha estado envuelto en una polémica porque su ex Isabella Ladera lo demandó por presuntamente haber filtrado un video íntimo de ambos.

Pese a toda la controversia que se vive con el intérprete de ‘Frente al mar’, a la barranquillera poco le importó y quiso grabar este contenido que se ha hecho viral en las redes sociales.

Además, algunos usuarios se han mostrado en contra de que Shakira hiciera este video, que se desconoce si es por una colaboración que lanzarán más adelante.

El baile de Shakira con Beéle causa controversia

En redes sociales algunos de los mensajes que le dejaron a la famosa fueron: “Shakira, te dije que con él no”, “Me sueltas a Shakira ahora”, “No, hermana, en esta estás sola. Eso no es mujeres que facturan bien”, “Tantos años funando a Piqué para que venga y haga esto”, “No, no, falta que salga bailando con Nodal”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Dios mío, primer odio que veo hacia Shakira”, “Hay cosas que por ética uno debe hacer ni por todo el dinero del mundo”.

Béele ha sido muy criticado porque le fue infiel a la periodista Camila Rodríguez con Isabella Ladera, con quien también terminó y no en las mejores condiciones. Todo esto ha hecho que muchos se sorprendan con Shakira, pues pasó también por una ruptura nada agradable con Gerard Piqué, a quien también señaló de haber sido infiel.

Para muchos, si llegara a darse una colaboración entre los colombianos no apoyarían a la cantante, ya que consideran que su compatriota no es la mejor elección para hacer música por los escándalos que ha tenido en su vida.

Sigue leyendo: