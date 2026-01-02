George Clooney responde a comentarios de Trump

Las discusiones públicas entre George Clooney y Donald Trump siguen. Antes del fin de año, el presidente de Estados Unidos criticó al actor por la ciudadanía francesa que acaba de recibir, y poco después Clooney difundió una respuesta.

El mismo 31 de diciembre, Trump escribió en su red social Truth Social: “¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su manejo absolutamente horrendo de la inmigración, muy parecido al que tuvimos”, continuó diciente, “Clooney obtuvo más publicidad por la política que por sus muy pocas y totalmente mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era solo un tipo promedio que se quejaba, constantemente, sobre el sentido común en la política. ¡HAGAMOS QUE AMÉRICA VUELVA A SER GRANDE!”.

Horas después, el actor de 64 años compartió con varios medios de comunicación un comunicado en el que dice: “Estoy totalmente de acuerdo con el presidente actual. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”.

Hay que recordar que el 3 noviembre de este año se llevarán a cabo las Elecciones de Medio Mandato, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Además, se elegirán gobernadores en 36 estado.

Todo este nuevo conflicto entre el actor y el presidente se da poco después de que ‘The New York Times’ y otros medios informaran que la familia Clooney obtuvo la ciudadanía francesa. Este mismo año, el actor habló sobre lo feliz que era con su vida en Francia y sobre la razón que lo llevó a mudarse.

En entrevistas del pasado, Clooney también ha hablado sobre la relación que llegó a tener con Trump. “Me llamaba mucho y una vez intentó ayudarme a entrar en un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y restaurantes. Es un gran bobo. Bueno, lo era… Todo eso cambió”, le dijo a la revista ‘Variety’.

