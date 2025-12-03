Hombre mató a su sobrino al pelear por la cuenta de una comida: sentencia en Queens, Nueva York

Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC) durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) en 2023.

Según la evidencia, Morgan discutió con su sobrino Chevaughn Millings por el pago del pollo servido en la reunión. El acusado también fue condenado por agresión por disparar a una sobrina, quien sobrevivió.

“Lo que debería haber sido un fin de semana festivo alegre se convirtió en una tragedia total cuando el acusado disparó y mató a su sobrino de 25 años por una pequeña disputa sobre el pago de la comida. También hirió gravemente a su propia sobrina durante un tiroteo ocurrido a la vista de otros familiares. La violencia armada nunca es la respuesta a ningún argumento”, comentó la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

El crimen sucedió la noche del 27 de mayo de 2023. Morgan, de 40 años y residente de Pineville Lane en St. Albans, fue declarado culpable la semana pasada bajo cargos de homicidio, agresión y posesión ilegal de un arma. El jurado deliberó durante menos de dos horas antes de emitir un veredicto.

El juez de la Corte Suprema de Queens, Michael Aloise, fijó la sentencia para el 16 de diciembre, fecha en la que Morgan enfrenta una pena de entre 50 años y cadena perpetua.

Según los cargos y el testimonio en el juicio, la noche de la tragedia Morgan y varios familiares estaban haciendo una barbacoa en la casa familiar en St. Albans. El acusado y Millings discutieron sobre el pago de la comida, y el sobrino y otro invitado empujaron a Morgan por una puerta lateral de la casa.

Morgan se dirigió entonces a la puerta principal, volvió a entrar en la casa y se encontró con su sobrino. Sacó una pistola de su cinturón y disparó 10 veces al joven. Millings recibió impactos en el abdomen y las piernas, y murió a consecuencia de las lesiones.

Otra sobrina de 20 años del acusado, que se encontraba cerca de Millings, recibió múltiples impactos en la pierna y una bala le rozó la frente. Sobrevivió y continúa recuperándose. Morgan huyó a Georgia tras el tiroteo y posteriormente regresó a Nueva York para entregarse.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Emily Finn, joven de 18 años, murió baleada en Long Island (NY) dentro de la casa de su ex novio, quien luego se disparó a sí mismo. Además un joven de 26 años fue acusado del intento de homicidio de la amiga que lo había invitado a su casa para la cena de Acción de Gracias en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC).

Temprano en noviembre Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de balearse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). En marzo Johnette Booker fue sentenciada a 20 años de cárcel por golpear brutalmente y someter a ahogamiento a su primo autista quinceañero causando su muerte cuando estaba de vacaciones en su apartamento en el Upper West Side de Manhattan (NYC), hecho que la jueza calificó como el caso más triste de su carrera.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda