Mató a sus padres por “orden divina” y se declaró “no culpable”: audiencia en Nueva York

Vito D’Ambrosio se declaró “no culpable” de haber apuñalado fatalmente a sus padres dentro del negocio familiar en Long Island (NY), luego de confesar que lo había hecho porque “creía que Dios le estaba hablando”.

D’Ambrosio, de 30 años, está acusado del doble homicidio sucedido la mañana del pasado 4 de diciembre en el negocio “A&A Italian Deli & Pizza” en Bethpage. Las víctimas fueron identificadas como Angela Pulisciano (62) y su esposo Antonio Dambrosio (70), residentes de Seaford, indicó la fiscalía en un comunicado.

El sospechoso les dijo a los agentes que respondieron a su llamada a 911 que había apuñalado mortalmente a sus padres usando un cuchillo de cocina de 14 pulgadas, según los fiscales del condado Nassau.

“Maté a mi madre y a mi padre. Los apuñalé a ambos en la garganta. Están en la tienda. No respiran. Dejé el cuchillo en la tienda. Me corté un poco las manos. Todo lo que me hicieron está en TikTok. Lo confesé todo en TikTok”, les dijo a los agentes, según los fiscales. “Merezco ir a la cárcel. Merezco cadena perpetua. Ellos no merecían esto. Yo lo tenía todo en la vida”.

Además le dijo a la policía que estaba viviendo en su auto en el momento de los homicidios. Según los fiscales, sus padres lo habían echado de casa después de que fuera acusado de tocar a su hermana de forma inapropiada y hacer una insinuación sexual.

Por ello compareció ante un tribunal nueve días antes de los asesinatos, y se emitió una orden de alejamiento. El 25 de noviembre un juez de distrito lo puso en libertad con un brazalete electrónico, en contra de las recomendaciones de los fiscales, y le ordenó someterse a una evaluación de salud mental, destacó ABC News.

Tras los homicidios, dijo que “perdió el control” porque lo habían echado de casa y “Dios le estaba hablando”, según los fiscales. Se declaró “no culpable” ante el tribunal el martes 6 de enero y deberá comparecer nuevamente el viernes 30.

Sus abogados solicitaron una evaluación mental y defendieron su derecho a un juicio justo. La fiscal de distrito de Nassau, Anne Donnelly, comparó el caso con el del director Rob Reiner, y su esposa, quienes fueron apuñalados mortalmente por su hijo en su casa de Los Ángeles, también el mes pasado.

También esta semana Jordan Barnes, joven de 29 años, fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados muertos su madre y sus abuelos.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En noviembre, según NYPD Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx. También ese mes Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En otro caso similar, en agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

En 2022 el hijo de ex juez supremo se lanzó al vacío desnudo tras matar a su madre en un lujoso apartamento del Upper East Side en Manhattan. También ese año una madre lanzó a su bebé desde el 2do piso y luego despertó a su esposo para contarle, en Brooklyn.

