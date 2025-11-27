Viajó de Florida a Nueva York y mató a sus hermanos: acusación



Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña durante un viaje de caza en Nueva York.

La Policía Estatal de Nueva York (NYSP) informó que sus agentes respondieron a un disturbio en Botsford Hollow Road en la localidad Allen poco después de las 10 p.m. del domingo y encontraron a dos hombres muertos. “Fueron discusiones entre hermanos”, declaró el agente James O’Callaghan, citado por Daily News. “Supongo que se intensificaron durante el fin de semana”.

Al parecer el acusado de 65 años y residente de Englewood (Florida) disparó fatalmente a sus hermanos Mark Thompson (70), residente de Canterbury (Connecticut); y David Thompson (69), residente de Port Charlotte (Florida) con un rifle antes de abandonar el lugar en el vehículo de éste último, relató ABC News.

La Oficina del Alguacil del condado Livingston y el Departamento de Policía de Geneseo encontraron el vehículo y detuvieron al sospechoso. Fue acusado de dos cargos de homicidio y uso delictivo de arma de fuego. Quedó detenido en la cárcel del condado Allegany. Su primera aparición en la corte quedó fijada para el 23 de febrero.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El fin de semana un joven de 17 años fue acusado de apuñalar fatalmente a su madre Julissa Serrano en el condado Atlantic de Nueva Jersey. Temprano este mes Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de dispararse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx. También este mes Marlene Rodríguez, joven de 20 años, fue acusada de intentar matar a su hermanito bebé apuñalándolo en el pecho dentro de la residencia familiar en Nueva Jersey.

Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En febrero de 2024 un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

