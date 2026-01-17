Raúl de Molina y su esposa Millie ponen a prueba su relación antes del estreno de ¿Apostarías por mí?

Raúl de Molina, famoso conductor del programa El Gordo y la Flaca, y su esposa Millie, se sometieron a una prueba para saber qué tanto se conocen. Esto como parte de la promoción del reality show ¿Apostarías por mí?, que estrenará este domingo la cadena Univision.

Alejandra Espinoza, presentadora de TV, se encargó de hacerle varias preguntas a la pareja para descubrir si saben algunos gustos que tienen o detalles más cercanos como objetos que tiene la esposa del conductor en su mesita de noche.

También repasaron cómo empezó su romance, que, según comentaron ambos, fue en una fiesta que luego marcó su destino.

En la dinámica, cada vez que el cubano acertaba, se encendía una luz verde y cuando no ocurría, lo anunciaban con otra de color rojo.

La mexicana, quien tiene varios días en Brasil, lugar en el que harán la competencia, dijo que esta prueba es una muestra de los desafíos que deberán enfrentar las 12 parejas que se sumarán a esta experiencia.

“Muchas gracias, Raúl y Millie por ponerse a prueba en ¿Apostarías por mí? the challenge y recuerden que si es difícil vivir en pareja, imagínense con 12”, afirmó la conductora de la competencia.

¿Qué sabemos de Apostarías por mí?

La competencia reunirá a un grupo de famosos, en el que hay figuras como Mario y Brenda Bezares, Salvador Zerboni, Alejandra Jaramillo, Beta Mejías, Lorenzo Méndez y más personalidades.

Todos acudirán con sus parejas y deberán enfrentarse a una serie de retos mientras conviven en una villa en Brasil.

En los juegos, las parejas deberán apostar por ellas y, dependiendo de los resultados, ganarán o perderán dinero.

Cada uno de los momentos del programa de telerrealidad serán analizados por un panel conformado por Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano.

