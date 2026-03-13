¿Matrimonio por papeles terminó en tragedia? Anciano acusado de matar a joven esposa caribeña en Queens, Nueva York

Salisha Ali nunca imaginó que su matrimonio con Rupchand Simboo, un hombre mucho mayor que ella que la ayudó a emigrar legalmente de la isla Trinidad a EE.UU., terminaría en tragedia apenas un año después.

Esta semana el anciano de 75 años fue arrestado y acusado de haber matado y desmembrado a su joven esposa el verano pasado y arrojado sus restos en al menos dos sitios en Queens (NYC). Ambos se conocieron en 2023 cuando ella vivía en Trinidad, su isla natal. La joven viajó a Nueva York en 2024 para vivir con él y se casaron ese mismo año. Luego él patrocinó sus documentos migratorios, dijeron fuentes a ABC News.

Ali, de 34 años, fue vista con vida por última vez por un familiar durante una llamada por FaceTime el 13 de julio de 2025. Ese mismo día Simboo presentó una denuncia por desaparición. Los detectives ahora creen que lo hizo para ocultar su rastro tras matarla. Aún no se ha determinado la causa de la muerte. El motivo del crimen fue “celos”, dijo una fuente policial a Daily News.

Tras el descubrimiento de su torso en una bolsa de basura en Queens en septiembre pasado, los familiares en Trinidad temieron lo peor. El hallazgo de su cabeza en otra zona de ese condado el jueves 5 de marzo confirmó sus peores temores.

Al acceder a la aplicación Life360 en su teléfono celular, los policías se enteraron de que Simboo había visitado el Refugio de Vida Silvestre Jamaica Bay en Broad Channel y las afueras de Idlewild Park en Rosedale, cerca del aeropuerto JFK, los dos lugares donde finalmente se descubrieron los restos de su esposa.

La aplicación lo situó en esos dos lugares remotos menos de 48 horas después de que su esposa desapareciera el 13 de julio, según informaron los fiscales al imputarlo este miércoles por homicidio, ocultación de cadáver y manipulación de pruebas físicas.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Migrantes abusadas

Las circunstancias de la relación marital entre Simboo y Ali no están claras, pero se sabe que muchas mujeres son víctimas de abusos bajo promesas y/o amenazas relacionadas con su estatus migratorio.

El mes pasado Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En agosto Shane Millan fue sentenciado a prisión federal tras admitir que ordenó a varias mujeres migrantes que le mostraran los senos durante el proceso de admisión a Estados Unidos cuando era agente activo de la Patrulla Fronteriza (CBP) en el norte del estado Nueva York.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración, informó la Fiscalía del Distrito de Queens (NYC). En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 agentes del FBI descubrieron más de 1,600 anuncios en línea asociados con Ysenni Gómez que promocionaban la prostitución. Para ello forzaba a inmigrantes usando falsas promesas de empleo y amenazas de deportación, según los federales. También ese año ocho sospechosos fueron arrestados por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) porque presuntamente operaban una red “horrible” de trata de mujeres en la que las víctimas eran “atraídas a este país con la promesa de una vida mejor”, según la fiscalía.

Previamente Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Además, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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