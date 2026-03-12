Anciano mató a su joven esposa inmigrante y la arrojó en un bosque en Queens, Nueva York: acusación

Rupchand Simboo, anciano de 75 años, fue arrestado como sospechoso de haber matado a su joven esposa Salisha Ali, cuya cabeza fue descubierta la semana pasada en el Refugio de Vida Silvestre Jamaica Bay en Broad Channel, Queens (NYC).

La Policía de Nueva York sospecha que Simboo mató a su esposa y luego denunció su desaparición en julio pasado. Ali, de 34 años, fue vista con vida por última vez por un familiar durante una llamada por FaceTime el 13 de julio de 2025. Ese mismo día Simboo presentó una denuncia por desaparición. Los detectives ahora creen que lo hizo para ocultar su rastro tras matarla.

Ambos se conocieron en 2023 cuando ella vivía en Trinidad, su isla natal. La joven viajó a Queens en 2024 para vivir con él y se casaron ese mismo año. Luego él patrocinó sus documentos migratorios.

Tras el descubrimiento de su torso en una bolsa de basura en Queens en septiembre pasado, los familiares en Trinidad temieron lo peor. El hallazgo de su cabeza en otra zona de ese condado el jueves pasado confirmó sus peores temores. Aún no se ha determinado la causa de la muerte ni el motivo del crimen.

Simboo fue arrestado ayer por cargos de homicidio, obstrucción a la administración gubernamental y manipulación de pruebas físicas. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los familiares de Simboo se presentaron en la casa de la pareja anoche. No quisieron hacer comentarios, pero uno de ellos dijo que tenían tantas preguntas como el resto de la gente. ABC News preguntó a los vecinos si notaron algo alarmante en la relación de la víctima y su esposo.

“En verano se sentaban afuera en el porche. A veces los veíamos tomando una cerveza y tocando música, pero aparte de eso, me parecían normales”, dijo un vecino.

En un caso similar, en febrero Curtis Trent Jr. (36) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su madre, Kathleen Harrison Trent, una mujer de 62 años hallada en un bosque en Long Island (NY) días después de que él mismo reportara su desaparición.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía.

En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. También ese mes Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

En octubre de 2025 Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda