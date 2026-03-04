Pelea mortal entre vecinos en Queens, Nueva York: anciano de 75 años acuchillado

George Dourdounas murió dramáticamente a los 75 años durante una disputa entre vecinos en Queens (NYC).

La policía informó que Dourdounas fue encontrado con el cuello cortado dentro de su edificio de apartamentos, ubicado en 25-75 33rd St en Astoria, alrededor de la 1:40 p.m. del martes.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon a la víctima muerta en la escena. Horas después la Policía de Nueva York arrestó al sospechoso Dimitrios Manessis, de 48 años, y lo acusó de asesinato y posesión ilegal de armas.

La investigación continúa abierta y no está claro el motivo del crimen. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. Además, la violencia entre vecinos es constante en Nueva York.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En diciembre Shashamanie Thompson, madre de 30 años, fue apuñalada mortalmente en el ascensor de su edificio en El Bronx (NYC) en una aparente pelea vecinal sobre su perro, que solía estar en el pasillo, según informaron los fiscales. También ese mes Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y un perro en una disputa por los ladridos del animal en Alto Manhattan (NYC) en 2023.

En octubre Miguel Batiz (35) murió apuñalado repetidamente durante un enfrentamiento dentro de un edificio de apartamentos en El Bronx. También en ese condado en noviembre Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento.

En marzo de 2025 el pandillero Quintin Green (24) fue sentenciado a 35 años tras las rejas por matar a tiros a Shatavia Walls, una ex testigo federal, en una pelea vecinal en Brooklyn (NYC) por fuegos artificiales ilegales. En enero de ese año Jasmin Thompson, joven de 20 años, fue arrestada como sospechosa de apuñalar fatalmente a una madre que estaba defendiendo a su hija en una supuesta trifulca vecinal afuera de un edificio en Staten Island (NYC).

A comienzos de 2024 un hombre de 73 años que padece una enfermedad mental fue quemado en Brooklyn (NYC) con gasolina por una vecina a la que le debía $100 dólares, deuda que ya le había pagado, según una hermana de la víctima. En mayo de 2024 una joven de 17 años fue acuchillada por una vecina quinceañera afuera de su edificio en El Bronx (NYC). En junio de ese año removieron de su cargo a Mark Grisanti, juez supremo del estado Nueva York que fue captado en un video empujando a un oficial de policía durante una pelea con vecinos por un puesto de estacionamiento.

En marzo de 2023 una pareja latina fue acusada de intento de homicidio tras el brutal ataque a su vecino en una supuesta disputa por un espacio de estacionamiento en Queens (NYC). En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda