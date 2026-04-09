Repartidor hispano muere arrollado por bus MTA en Nueva York

Andy Peralta, repartidor de 32 años, murió tras ser atropellado por un autobús de la MTA mientras realizaba un giro en U a bordo de un motocicleta ayer en El Bronx (NYC).

Peralta fue al menos el 2do repartidor hispano en morir arrollado en la ciudad en menos de un mes, luego de Darly Zacarías, repartidor dominicano de 28 años que murió cuando su bicicleta fue impactada en un choque múltiple al parecer causado por un auto que se desplazaba a toda velocidad, dejando además 5 personas lesionadas afuera del famoso Apollo Theater en Harlem (NYC) el 19 de marzo.

Según las autoridades, la víctima de ayer circulaba en dirección oeste por Jerome Avenue cuando realizó el giro en U y fue impactado por el autobús de la ruta BX28 que venía en sentido contrario, cerca de East Mosholu Parkway en Bedford Park, alrededor de las 5:14 p.m. del miércoles.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a Peralta al Hospital St. Barnabas, donde falleció. El parabrisas delantero del autobús quedó destrozado, así como la moto de la víctima. El conductor MTA permaneció en el lugar y estaba cooperando con los investigadores del Escuadrón de Colisiones de NYPD.

Residentes comentaron a News 12 que este accidente constituye un crudo recordatorio de las persistentes preocupaciones sobre la seguridad en la zona cercana a Tracey Towers. “Ya he visto a demasiada gente salir herida… no quiero ver a nadie más”, declaró un vecino.

El mes pasado otra persona fue atropellada por un autobús de la MTA en Brooklyn alrededor cerca de 49th St y 7ma Av, informaron funcionarios del Departamento de Bomberos (FDNY). Esta semana un hombre de 40 años murió después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y embistiera una parada de autobús MTA cerca del Staten Island Mall (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada una mujer de 44 años falleció irónicamente tras ser atropellada por una ambulancia privada en el barrio Midwood de Brooklyn (NYC), y Joshua Alvarado vio aumentados los cargos en su contra por supuestamente conducir drogado al arrollar fatalmente al anciano guardia escolar John Miro (70), cuando estaba trabajando en una acera en Long Island (NY).

También el mes pasado Julio Sandoval fue sentenciado tras declararse culpable de cruzar a exceso de velocidad una intersección, atropellar mortalmente al ciclista José Ramos y posteriormente darse a la fuga en Brooklyn (NYC). Además una mujer de 58 años fue atropellada fatalmente por el conductor de un auto que se dio a la fuga en Queens (NYC).

Previamente ese mes un niño de 4 años murió arrollado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó. En enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue actriz infantil de Nickelodeon, murió atropellada también en Brooklyn (NYC) por un conductor que huyó.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.