Jugador de lotería gana premio que le dará $1 millón al año de por vida

Un jugador de lotería en Ohio obtuvo un premio histórico tras convertirse en el primer ganador del nuevo juego ‘Millionaire for Life’, una modalidad que promete pagos anuales de por vida y que apenas comenzó a operar este año.

Primer ganador del nuevo juego

De acuerdo con la Lotería de Ohio, el boleto ganador coincidió con los cinco números principales y la Millionaire Ball en el sorteo del 27 de abril, asegurando así el premio mayor de $1 millón al año de por vida.

Los números ganadores fueron 4, 15, 19, 21 y 31, mientras que la Millionaire Ball fue el número 4.

Dónde se vendió el boleto

El boleto premiado fue vendido en una tienda llamada Giant Eagle en Cleveland, según confirmaron autoridades de la lotería.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del ganador, ya que en Ohio los ganadores pueden optar por permanecer en el anonimato.

Cómo funciona el premio

El premio principal de este juego consiste en un pago recurrente de $1 millón anual durante toda la vida del ganador, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas dentro de los juegos de azar recientes.

Las autoridades también recuerdan que los ganadores en Ohio cuentan con un periodo limitado para reclamar sus premios, por lo que es importante verificar los boletos con rapidez.

Qué es ‘Millionaire for Life’

‘Millionaire for Life’ es un juego multiestatal que actualmente se ofrece en 31 estados.

Fue lanzado en febrero como una nueva propuesta que reemplaza a otros juegos similares que ofrecían premios de por vida, pero con montos menores.

Cada boleto tiene un costo de $5 por jugada, y los sorteos se realizan diariamente alrededor de las 11:15 p.m. (hora del Este).

El sorteo del 27 de abril marcó la primera ocasión en que un jugador logra acertar todos los números necesarios para llevarse el premio mayor desde su lanzamiento.

Sigue leyendo:

– Hombre gana premio de lotería de $2.4 millones tras recibir una señal de un pájaro

– Hombre recibe raspadito de lotería de regalo de cumpleaños y gana $500,000

– Hombre gana $500 mil en la lotería tras ver videos en TikTok

– Jugador de lotería gana $1 millón tras haber ganado $300,000 en un año

– Hombre dejó boleto de lotería en una caja por meses y tenía premio de $100,000

– Mujer gana más de $200 mil en la lotería tras elegir números al azar con los ojos cerrados

– Hombre gana $20 en la lotería, compra otro boleto más y gana $3 millones

– Mujer gana $1.1 millones en la lotería después de comprar boletos cada semana durante décadas