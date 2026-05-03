La fecha de cumpleaños del hijo de un jugador de lotería le ayudan a ganar un gran premio

Un hombre en Carolina del Norte convirtió una tradición personal en un golpe de suerte millonario. Al usar siempre la misma combinación de números inspirada en su hijo, terminó llevándose un premio de lotería que cambiará su situación financiera.

Una costumbre que dio resultado

Bryan McMasters, residente de la localidad de Randleman, decidió participar en el sorteo Cash 5 del 23 de abril utilizando, como de costumbre, la fecha de cumpleaños de su hijo.

Esa decisión lo llevó a ganar un premio mayor de $341,844, según informó la Lotería de Educación de Carolina del Norte.

El boleto fue comprado en línea y contenía la misma combinación que el jugador ha usado repetidamente en sorteos anteriores.

Reconoció los números al instante

McMasters explicó que no tardó en darse cuenta de lo que había ocurrido al revisar los resultados.

“Uso el cumpleaños de mi hijo”, comentó. “Fue surrealista. Vi los números y supe que había ganado”.

Qué hará con el dinero

El premio no solo representa una mejora económica inmediata, sino también la oportunidad de cumplir algunos planes personales.

El ganador señaló que utilizará el dinero para pagar deudas pendientes y también para llevar a su hijo de vacaciones en un crucero.

“Por fin puedo relajarme”, expresó.

Un golpe de suerte con significado personal

Historias como la de McMasters reflejan cómo muchos jugadores recurren a fechas importantes para elegir sus números, una estrategia que en este caso terminó con un premio considerable de más de $340,000.

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