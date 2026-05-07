Jugadores de lotería no se pierden ningún sorteo por 30 años y por fin ganan $41 millones

La constancia finalmente rindió frutos para una pareja de Texas que llevaba tres décadas jugando la lotería sin faltar a un solo sorteo. Ahora, después de años de intentarlo, lograron quedarse con un premio multimillonario.

Un hábito de 30 años terminó en un premio millonario

De acuerdo con autoridades de la Lotería de Texas, un residente de Richardson compró en abril un boleto Quick Pick en una tienda 7-Eleven de Mesquite sin imaginar que terminaría ganando un premio de $41 millones.

El ganador, que decidió permanecer en el anonimato, explicó: “No nos hemos perdido un solo sorteo de Lotto Texas en 30 años”.

La reacción tras descubrir el premio

Según funcionarios de la lotería, fue la esposa del ganador quien revisó el boleto y confirmó que habían acertado todos los números.

Después de despertarlo para darle la noticia, ella volvió a dormir, mientras él permaneció despierto tratando de procesar lo ocurrido.

“¡Me quedé despierto toda la noche pensando en ello!”, contó el ganador.

Los números ganadores

El boleto coincidió con los seis números sorteados el pasado 20 de abril: 21, 28, 33, 34, 43 y 44.

Qué harán con el dinero

La pareja señaló que parte del premio será destinado a ayudar a su familia. También planean viajar.

“¡Hay todo un mundo allá afuera que necesito conocer!”, dijo el ganador.

Otro premio millonario sigue sin reclamarse

Mientras esta pareja ya recibió atención por su victoria, las autoridades de Texas continúan buscando al ganador de otro enorme premio de lotería.

Se trata de un jackpot de $78 millones correspondiente a un sorteo del 15 de noviembre de 2025, cuyo boleto fue vendido en Gordon’s Bait & Tackle, en Brownsville, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

El tiempo se agota para reclamarlo

Las reglas de la Lotería de Texas establecen que los ganadores tienen 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios.

En este caso, el ganador tiene hasta las 5 p.m. del 14 de mayo para presentarse.

Si nadie reclama el dinero, el premio quedará invalidado y los fondos volverán al estado para programas autorizados por la Legislatura de Texas.

La lotería indicó que, si el ganador eligiera la opción de pago en efectivo, recibiría aproximadamente $43,757,223.10 antes de impuestos.

Las autoridades aclararon que el plazo únicamente podría extenderse para ciertos miembros elegibles de las fuerzas armadas.

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