Puerto Rico está a más de 2,500 kilómetros de distancia de la Gran Manzana, pero se siente muy cerca. Más de 1 millón de boricuas que viven en los cinco condados y en áreas cercanas mantienen la presencia de la isla en Nueva York, y eso lo tiene claro el actual presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, quien dentro de su plan de acción, si llega al Congreso, cuenta con un programa para mejorar las condiciones en la isla del Encanto.

El político de origen dominicano, quien es uno de los candidatos que compite en las próximas elecciones legislativas para ocupar la curul por el Distrito 7, que tras más de 30 años dejará la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez, presentó este lunes su agenda política para Puerto Rico. El plan está centrado en la autodeterminación, la justicia económica y la rendición de cuentas públicas.

Así lo manifestó el líder político durante una conferencia de prensa, en la que además de comprometerse a defender a la isla y a los puertorriqueños que sueñan con ver a un territorio próspero, aseguró que de ser elegido congresista dará la batalla desde el terreno federal a favor de la protección del medio ambiente, la gobernanza democrática y la rendición de cuentas para las comunidades puertorriqueñas, tanto en la isla como para toda la diáspora.

“Puerto Rico y Nueva York están profundamente conectados. Y los puertorriqueños merecen un liderazgo arraigado en la dignidad, la democracia y la autodeterminación”, dijo el aspirante al Congreso. “No en la austeridad, la corrupción y la explotación corporativa”.

El anuncio de Reynoso cayó bien entre boricuas que viven en el Distrito 7, como José Rivera, quien se mostró a favor del candidato por incluir a los boricuas dentro de sus planes legislativos si llega a ser elegido para el cargo.

Antonio Reynoso presenta plan para ayudar a Puerto Rico si llega al Congreso. Cortesía Campaña Reynoso al Congreso. Crédito: Campaña Reynoso por el Congreso | Impremedia

“Reynoso ha dejado ver que es un político que sí lucha por la gente, porque viene de barrio, es alguien que sí entiende lo que pasa en la isla y lo que necesitamos para que nos den nuestro lugar. Apoyo su agenda”, comentó el puertorriqueño, originario de Toa Alta.

Dentro de la agenda presentada por el aspirante al Congreso están combatir los fondos de cobertura y la especulación inmobiliaria corporativa, oposición al Proyecto de megadesarrollo “Esencia”, que construirá mansiones de lujo en la isla y promover infraestructura económica y energética.

Asimismo, Reynoso busca ampliar las iniciativas de soberanía alimentaria y resiliencia ante desastres, invertir en energías renovables y en servicios públicos, luchar por sistemas energéticos confiables, prevenir el recorte abrupto de fondos de Medicaid y proteger los hospitales y el acceso a la atención médica.

La actual congresista del Distrito 7, Nydia Velázquez, no solo manifesto su apoyo hacia la agenda propuesta por Reynoso sino que de paso destacó que el político busque defender a las comunidades puertorriqueñas que en la Gran Manzana cuentan con generaciones dedicadas a luchar por causas como la vivienda, la atención médica, los derechos laborales y la educación.

“Antonio Reynoso comprende que la lucha por Puerto Rico se trata de dignidad, autodeterminación y justicia económica”, dijo la congresista Velázquez. “Durante décadas, las familias puertorriqueñas han soportado la austeridad, el desplazamiento y el abandono político, mientras las corporaciones y los fondos de cobertura se lucraban de la crisis”, agregó la representante a la Cámara, quien dejará su puesto en enero del próximo año. “Antonio está comprometido a poner a las comunidades puertorriqueñas en primer lugar, tanto en la isla como en la diáspora, y me enorgullece estar a su lado en esta lucha”.

Erica González, directora de la coalición Power 4 Puerto Rico, aseguró que Reynoso sabe defender a comunidades vulnerables que enfrentan obstáculos de “control colonial” y ejercicio “antidemocrático” proveniente de Washington.

“Estamos aquí junto a Antonio porque él tiene un historial de estar a nuestro lado. Los puertorriqueños necesitan un defensor en el Congreso con una trayectoria de lucha conjunta con nosotros y con la visión necesaria para alzar la voz en nombre de la comunidad boricua en el Distrito 7”, dijo la líder comunitaria.

“Su compromiso de enfrentarse a la Junta de Control Fiscal, proteger a los inmigrantes de la agencia ICE, combatir el desplazamiento y promover un proyecto de ley de verdadera autodeterminación —en el que la diáspora tenga una participación directa— representa el único camino a seguir”, agregó González. “Es por ello que las organizaciones comunitarias que integran la coalición nacional Power 4 Puerto Rico respaldan con entusiasmo a nuestro próximo congresista, Antonio Reynoso”.

Antonio Reynoso presenta plan para ayudar a Puerto Rico si llega al Congreso. Cortesía Campaña Reynoso al Congreso. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Rob Solano, fundador y director ejecutivo de la organización Churches United for Fair Housing Action, dijo que Reynoso ha sido un defensor firme de la comunidad, quien ha luchado por la justicia habitacional, los derechos de los inmigrantes y la dignidad económica.

“Comprende que los puertorriqueños merecen autodeterminación e inversiones reales, no explotación”, dijo el Defensor de las comunidades. “Antonio Reynoso comprende que la lucha por Puerto Rico es inseparable de la lucha por las familias trabajadoras de todo Nueva York. Durante demasiado tiempo, las familias puertorriqueñas han enfrentado el desplazamiento, la austeridad, los desastres ambientales y el abandono político, mientras que los multimillonarios, los fondos de cobertura y los intereses corporativos obtenían beneficios”.

José González, director Sénior de la organización NY Communities for Change, destacó la tenacidad de Reynoso al apoyar a las comunidades boricuas.

“Tenemos la certeza de que Antonio Reynoso —a quien consideramos uno de los nuestros por su labor de defensa y su compromiso con los neoyorquinos— seguirá el espíritu de ese liderazgo de (Nydia Velázquez)”, dijo el líder comunitario.

Puntos de la propuesta de Reynoso para Puerto Rico