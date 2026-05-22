Manuel Turizo y Elena Rose se unen con el tema “The Week”

Una de las cantantes que sigue abriéndose camino a nivel internacional es la venezolana Elena Rose, quien estrenó este jueves una colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo en su tema denominado “The Week”.

La canción, que en español sería “La Semana”, habla de algunas de las propuestas que estarían sobre la mesa entre dos personas que se están conociendo y todas las cosas que en complicidad están dispuestos a hacer para prender y, posteriormente, mantener la llama viva.

El ritmo tiene una gran combinación en la que se juntan el pop, la música urbana y la electrónica, transmitiendo mucha frescura y una gran energía.

Video de “The Week”

El lanzamiento vino acompañado de su video oficial, en el que se muestran a los dos artistas recorriendo el mundo en motocicleta, con un destino por cada día simulando una relación.

Además, hay escenas donde interpretan su estrofa de forma individual, mostrando en Elena su movimiento en el cabello, que es parte también de lo que mencionan en el tema.

Elena Rose sigue escalando con su música

Esta colaboración con Turizo, quien cuenta ya con 10 años de reconocimiento internacional, es otra muestra de que la cantautora venezolana se abre cada vez un camino más amplio en la industria musical con el talento que ha demostrado.

Rose actualmente se encuentra de gira y su presentación más reciente fue en Puerto Rico, cantando sus éxitos como “Me Lo Merezco”, “Caracas en el 2000”, entre otros temas que la ayudaron a darse a conocer fuera de sus fronteras. Eso también la ayudó a colaborar con otros grandes artistas, como Alejandro Sanz, y cumplir su sueño de cantar en vivo con Ricardo Arjona.

Por su parte, Manuel Turizo sacó un proyecto muy involucrado en sus raíces colombianas hace poco. Sin embargo, sigue siendo considerado uno de los cantantes más versátiles entre los latinos, tras adaptarse perfectamente a la mayoría de los géneros y, por lo tanto, no dudó en colaborar con Elena.

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