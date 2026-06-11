Horror en Nueva York: hombre apuñalado en el ojo en una barbería

Un hombre de 41 años se debate entre la vida y la muerte tras ser apuñalado en el ojo con un cuchillo grande durante una pelea en una barbería en Brooklyn (NYC).

Según la Policía de Nueva York, la víctima se vio envuelta en una disputa dentro de la barbería “Bob’s Classic Barber Shop” ubicada en Albany Av cerca de Lenox Road en el barrio de East Flatbush, alrededor de las 11:45 p.m. del martes.

A medida que el enfrentamiento se intensificaba, la víctima recibió puñaladas en el ojo izquierdo y el hombro derecho con un cuchillo de grandes dimensiones, posiblemente un machete, detalló Daily News.

Los servicios de emergencia trasladaron de urgencia a la víctima al Hospital Kings County en estado crítico. Había varias personas en la barbería en el momento del ataque, pero ninguna quiso contarle a la policía lo sucedido, indicó una fuente de NYPD.

Residentes de la zona comentaron que la barbería funciona como un punto de reunión para el vecindario, aunque a veces el ambiente se vuelve conflictivo. “Hacen mucho ruido. Deberían cerrarlos”, dijo una vecina que prefirió no revelar su nombre. “Beben y ponen música a todo volumen. Nada de esto me sorprende”.

Lyna Lettman, quien trabaja en la peluquería contigua, señaló que en la barbería se estaba celebrando una barbacoa en la acera cuando ocurrió el apuñalamiento nocturno. “Siempre están discutiendo y protagonizando altercados, así que esto no es nada nuevo para mí”, comentó.

El agresor, que vestía ropa totalmente blanca, huyó en un automóvil, reportó News 12. Los agentes buscaban en los alrededores grabaciones de cámaras de seguridad que pudieran ayudar a rastrear sus movimientos. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. En particular los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad. La tendencia pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas.

El mes pasado el dominicano Luis Almanzar murió apuñalado de madrugada a los 34 años afuera de su edificio residencial en el sector Fordham Manor de El Bronx (NYC). También un menor de 17 años, atrapado mientras entrada sin pagar al Metro de Nueva York, fue luego identificado como sospechoso del apuñalamiento mortal de Leonides Báez, turista en Times Square, a pesar de que había allí un reforzado despliegue policial y del Servicio Secreto por la presencia de la ex primera dama Hillary Clinton.

Además Dulce Hernández (28) fue detenida en el aeropuerto JFK en Nueva York tras llegar en un vuelo procedente de México como sospechosa de haber apuñalado mortalmente a su novio Ramón Vásquez en una calle en El Bronx (NYC) en marzo. A fines de abril, también en ese condado, Jonathan Melo, adolescente de 17 años, murió tras recibir una puñalada en la espalda a plena luz del día. Además dos hombres fueron apuñalados -uno de ellos mortalmente- a las afueras de un centro de atención para personas sin hogar en Hell’s Kitchen en Midtown West Manhattan (NYC).