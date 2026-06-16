Milagro: bebé cayó 2 pisos desde su hogar en Nueva York y sobrevivió

Una niña de 2 años fue hospitalizada gravemente ayer tras caer al vacío dos pisos por la ventana de su vivienda en Brooklyn (NYC) mientras su madre estaba en el baño.

Según la Policía de Nueva York y otras fuentes, las autoridades acudieron tras recibir una llamada al 911 y encontraron a la menor en la calle East 2nd en el barrio Midwood, alrededor de las 8 a.m. del lunes.

La niña fue trasladada de urgencia al Maimonides Medical Center en estado crítico. NYPD no detalló la naturaleza de sus lesiones, acotó PIX11 News.

En un caso similar, en abril un niño de 5 años sobrevivió milagrosamente al caer al vacío desde una ventana de su hogar en un 3er piso, aterrizando sobre el concreto en una acera en El Bronx (NYC). La madre del niño se encontraba en casa en el momento del incidente, señalaron fuentes policiales.

En agosto un niño de 5 años sobrevivió milagrosamente al caer cinco pisos desde una ventana de su hogar en Brooklyn (NYC). En mayo de 2025 otro niño cayó desde la ventana de un 3er piso en Hartford (Connecticut) y fue atrapado en el aire por un adulto, salvándole la vida. También ese mes un bebé de un año fue trasladado de urgencia al hospital tras caerse del balcón de su casa en Queens (NYC) y milagrosamente sobrevivió.

En noviembre de 2024 una menor de 14 años murió tras caer del techo de un lujoso edificio de apartamentos en el vecindario SoHo de Manhattan (NYC). En septiembre de ese año otra menor de 10 años murió de un paro cardíaco después de sobrevivir a una caída de varios pisos en su edificio residencial en El Bronx, informó la policía de Nueva York.

En julio de 2024 un niño de 3 años cayó cinco pisos al vacío y sobrevivió en Brooklyn (NYC), durante un aparente accidente cuando jugaba con un aire acondicionado de ventana. En febrero de ese año un niño de 7 años sobrevivió milagrosamente luego de caer tres pisos desde un edificio residencial en East Harlem, Manhattan (NYC).

En septiembre de 2023 un niño de 7 años cayó trágicamente del balcón de un apartamento en Fort Lee, Nueva Jersey. En julio de ese año un menor de cuatro años murió después de precipitarse por una ventana en su domicilio de un 4to piso en un edificio en Brooklyn.

Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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