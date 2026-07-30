Tragedia de verano: menor hallado sin vida, niña desaparecida en río de NJ

Se recuperó el cuerpo de un niño de 10 años, pero una menor de la misma edad sigue desaparecida desde ayer mientras los buzos continúan su búsqueda en el río Passaic de Nueva Jersey.

Alrededor de las 6:21 p.m. del miércoles las autoridades recibieron reportes de dos niños que habían entrado al río cerca de la rampa de salida del Pulaski Park.

El alcalde de Passaic, Héctor Lora, informó que una menor de 11 años había logrado salir del agua y estaba a salvo con sus padres, pero que otros dos -un varón y una niña, ambos de 10 años- seguían desaparecidos.

El alcalde comunicó que el cuerpo del niño de 10 años había sido recuperado cerca de las 10 p.m., mientras que la niña de la misma edad continuaba desaparecida, indicó ABC News. La causa del deceso no ha sido informada oficialmente.

La niña que logró salir del río es hermana del menor hallado sin vida. La otra niña desaparecida es amiga de ambos, señaló el alcalde. Sus nombres no ha sido revelados. “Ella relató que estaban en el agua e intentaban salir; ella logró hacerlo en un punto distinto, no muy lejos de aquí. Ya está de vuelta con su madre y está preocupada tanto por su hermano como por la amiga que los acompañaba”, dijo Lora.

Lora agregó que un hombre que se encontraba en el parque se lanzó al agua para intentar rescatarlos, pero la profundidad de unos cinco metros y la corriente lo alejaron, impidiéndole llegar hasta ellos. También se ha comentado que el niño fallecido logró salvar la vida de su hermana mayor, según declaró la sobreviviente.

Lora dijo que había hablado con las familias de los niños. “Como pueden imaginar, están desconsolados; cualquier padre lo estaría? Mantenemos la esperanza? Nuestros departamentos de policía y bomberos están haciendo todo lo posible”, dijo, citado por Daily Voice.

El alcalde informó que los buzos volverían a ingresar al río, enfrentándose a las condiciones climáticas y a la corriente, y calificó la operación como una misión de recuperación, mientras los equipos de rescate continúan buscando a la niña de 10 años.

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

La ciudad de Nueva York ofrece clases de natación gratis para bebés (de 18 meses a 5 años), niños (de 6 a 17) y personas mayores (a partir de los 62 años). Antes de dirigirse a la playa o piscina se recomienda consultar el clima y protegerse del sol. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Tragedias similares

Este mes una niña de 9 años y su hermano de 7 murieron al salir despedidos de un bote en Nueva Jersey. Ese mismo día, 19 de julio, cinco personas, entre ellas dos parejas de padres, murieron trágicamente al intentar rescatar a un nadador que se encontraba en apuros en el río Scioto en Ohio, dejando huérfanos a varios niños.

A principios de este mes una niña de 6 años residente de Brooklyn (NYC) pereció ahogada durante un paseo familiar a una playa en Long Island (NY). Previamente Harbe Nagi, un niño autista de 7 años que tenía un “gran interés por el agua”, fue hallado muerto en una piscina tras haber desaparecido durante una fiesta en el norte del estado Nueva York.

El mes pasado Davoris “Peter” Carter III, niño de 14 años, fue hallado sin vida días después de haber desaparecido en una playa en Wildwood, Nueva Jersey. En un caso similar, el 30 de mayo Brandon Figueroa, adolescente de 18 años, fue hallado muerto días después de que desapareciera al ser arrastrado por la corriente mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens (NYC).

En agosto del año pasado una mujer y un hombre murieron ahogados con pocos minutos de separación en playas de Brooklyn (NYC) y Nueva Jersey. También en el verano de 2025 un joven inmigrante africano de 23 años fue encontrado sin vida días después de su desaparición mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens.

En julio de 2025 se encontró el cuerpo de un hombre flotando cerca de la calle Beach 97th St, a unas 4 millas (6.5 kms) al oeste del lugar donde se ahogó posteriormente el inmigrante. Más tarde fue identificado como Jimmy Rambally (37), un experto nadador pues había trabajado como salvavidas.

Desde abril de 2025 desapareció en una playa en Long Island (NY) Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York. Aún no ha sido encontrado, aunque se presume que falleció ahogado. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.

En octubre de 2024 el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda. En agosto de 2023 un niño autista de 9 años se ahogó luego de desaparecer de la tienda Ikea en Brooklyn (NYC).

También en 2023 dos niños amigos fueron hallados sin vida en los ríos Hudson y Harlem, tras varios días de búsqueda. En un caso similar, en la primavera del año 2020 dos menores hispanos de 13 años que habían sido reportados desaparecidos fueron hallados muertos con semanas de separación tras haberse lanzado juntos jugando al río Hudson en el Alto Manhattan (NYC). En 2018 Marco Ávila y su hijo del mismo nombre, residentes de Queens (NYC), fueron encontrados muertos dentro de un caudaloso río de Hudson Valley, donde habían desaparecido días antes.