Polémico viaje personal de esposa del alcalde Mamdani a países de “alto riesgo” en Medio Oriente; NYPD no la escoltará

Rama Duwaji, primera dama de la Ciudad de Nueva York, tiene previsto viajar a Siria y Líbano en septiembre para visitar a su familia, adelantó New York Post.

Ambos países tienen la clasificación de mayor nivel del Departamento de Estado -“no viajar”-, debido a riesgos que incluyen el terrorismo. Tras conocerse la noticia, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que no asignará un equipo de seguridad para escoltarla, contradiciendo una información previa.

Inicialmente se había dicho lo contrario. Dora Pekec, portavoz del alcalde Zohran Mamdani, dijo al New York Post que “Siguiendo la firme recomendación de NYPD, el equipo de seguridad de la primera dama la acompañará cuando viaje a visitar a su familia en Siria y el Líbano”.

“Hubo una falta de comunicación”, afirmó luego el alcalde al ser preguntado sobre las informaciones de que su esposa viajaría acompañada por un equipo de seguridad. “Ella no ha realizado ese viaje. Cuando lo haga, será sin ninguna escolta del NYPD”, dijo, citado por Daily News.

“NYPD no envía agentes a países con alertas de viaje de nivel 4”, declaró un portavoz policial, añadiendo que los viajes personales discrecionales no reúnen los requisitos para el tipo de protección normalmente reservada para labores oficiales de las fuerzas del orden o de inteligencia.

En paralelo, Scott Munro, presidente de la Asociación de Detectives de NYPD (Detectives’ Endowment Association), afirmó que sus miembros son necesarios en la ciudad para combatir la delincuencia y rechazó cualquier sugerencia de enviar detectives al extranjero para un viaje personal en lugar de para una misión legítima de las fuerzas del orden.

La polémica también reavivó el escrutinio sobre el historial del Mamdani en relación con el departamento policial que ahora supervisa. El alcalde, de tendencia izquierdista, había abogado anteriormente por recortar los fondos de NYPD, llegando a calificarla de “perversa y corrupta” en las redes sociales y a pedir su desmantelamiento. Sin embargo, cambió de postura durante su campaña electoral, insistiendo en que no apoyaba la reducción de fondos del departamento y su actual relación con la comisionada Jessica Tisch luce próspera y fructífera, siendo él musulmán y ella judía.

Pero la semana pasada Mamdani fue abucheado y obligado a abandonar el escenario en menos de un minuto durante un evento de NYPD (National Night Out) en Staten Island, donde sus palabras quedaron ahogadas por gritos de desaprobación y consignas que exigían que se marchara.

Duwaji es una artista de raíz siria nacida en Houston (Texas) en 1997. En abril ella reconoció el “daño” causado por antiguas publicaciones suyas en redes sociales, incluyendo mensajes elogiando a figuras vinculadas al terrorismo palestino y críticas a Israel. Un mes antes, en marzo el alcalde defendió a su esposa artista por apoyar la causa palestina durante guerra entre Israel y Hamas.

También en marzo, al ser consultado sobre cómo siente la islamofobia, Mamdani afirmó: “Creo que lo que resulta tan preocupante, francamente, no es que estas palabras se digan sobre mí, sino, sinceramente, que se digan sobre el millón de musulmanes, aproximadamente, que consideran a esta ciudad su hogar“.

Polémica reciente con el Departamento de Estado

El mes pasado trascendió que Ana María Archila, comisionada de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Nueva York, había concertado una reunión que no llegó a realizarse con el embajador de Irán ante las Naciones Unidas (ONU), pero luego el alcalde Mamdani dijo que desconocía esa gestión y la calificó de un “error”.

La reunión prevista entre la comisionada Archila, y el embajador iraní Amir Saeid Iravani fue dada a conocer inicialmente por City Journal, publicación del Manhattan Institute, un centro de estudios conservador. Una vez que el Departamento de Estado tuvo conocimiento fue cancelada y funcionarios federales se reunieron con representantes de Mamdani para aclarar cuál es la conducta aceptable de ese despacho de su alcaldía, según el reporte.

Archila, nativa de Colombia, ejerce como comisionada de Asuntos Internacionales de la alcaldía de NYC desde febrero de este año, apenas días antes de que Israel y el gobierno de Trump comenzaran una guerra contra Irán. Mamdani ha condenado esas acciones militares, pero reconoció la “brutalidad” de ese régimen.