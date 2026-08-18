Turista acuchillado en McDonald’s de Nueva York; latino arrestado

Un turista australiano de 19 años fue apuñalado gravemente dentro de un restaurante McDonald’s en Midtown Manhattan (NYC) la madrugada de ayer.

Según la Policía de Nueva York, la víctima estaba sentada comiendo en el establecimiento de comida rápida ubicado en la 8va Avenida cerca de Penn Station -uno de los principales terminales de trenes de la ciudad-, alrededor de las 2 a.m. del lunes, cuando fue apuñalado en la caja torácica y en la espalda.

La policía detuvo en el lugar a Juan Mercedes, de 25 años, y lo acusó de agresión. El sospechoso, es originario de Port Charlotte (Florida), acotó New York Post. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Al turista, que estaba hospedado cerca de donde lo apuñalaron, lo trasladaron de urgencia al Hospital Bellevue, donde fue reportado en condición estable. NYPD declaró que el enfrentamiento parecía no haber sido provocado en absoluto, pues no hubo interacción previa entre los dos jóvenes involucrados.

“Aquí siempre hay peleas. Siempre hay discusiones.… a veces incluso durante el día”, declaró a ABC News el cliente Tony Wright. “No me quedo por aquí hasta tan tarde, porque al caer la tarde o por la noche no es momento para que ninguno de nosotros esté aquí”.

En un caso similar, en junio un joven de 17 años fue acuchillado en un restaurante de la cadena Chipotle en Midtown West Manhattan (NYC) a media tarde y tres adolescentes fueron detenidos. En enero un joven de 27 años fue apuñalado durante una acalorada discusión dentro de un restaurante McDonald’s en Times Square. En febrero un adolescente de 16 años murió y otros dos menores resultaron heridos en un tiroteo callejero tras una pelea en un McDonald’s de El Bronx (NYC).

En diciembre Kerri Aherne fue acusada de apuñalar a una turista en un baño de la famosa tienda Macy’s en Nueva York, tras ser dada de alta de un hospital mental por un cuadro de esquizofrenia. En septiembre del año pasado un niño de 13 años fue baleado en la cabeza a plena luz del día en el estacionamiento de una tienda Dunkin’ en Queens (NYC). En febrero de 2025, también en ese condado, un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s el Día de San Valentín.

En agosto de 2024 un hombre fue detenido por blandir un arma a la empleada de un restaurante de tacos que tenía problemas para entender su pedido en Long Island (NY). En marzo de ese año un adolescente de 17 años residente de El Bronx (NYC) fue arrestado después de abrir fuego afuera de un restaurante “Burger King” en el centro de New Rochelle, condado Westchester de Nueva York. En 2022 un ex empleado regresó a robar y disparó fatalmente a la trabajadora de 19 años Krystal Bayron Nieves en un restaurante “Burger King” en Harlem (NYC).

A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante.